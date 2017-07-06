Депутаты Заксобрания летом продолжат поездки по территориям Иркутской области в рамках парламентского контроля
Иркутск. Сибирские новости - В летний период поездки в территории области в рамках парламентского контроля будут продолжены. Среди обязательных пунктов посещения - город Вихоревка и поселок Анга, где председатель ЗС вместе с депутатами намерены побывать уже до конца июля. Об этом спикер областного парламента Сергей Брилка заявил на пресс-конференции, посвященной итогам работы Собрания в первом полугодии 2017 года.
Как рассказал С. Брилка, с января по июнь он вместе с коллегами совершил более 20 рабочих поездок в города и районы регион, как плановых, так и обусловленных чрезвычайными обстоятельствами. В частности, в мае депутаты выезжали в населенные пункты, серьезно пострадавшие от пожаров, где встретились практически с каждым погорельцем. В списке территорий, где побывали парламентарии и лично Сергей Брилка с начала года: Качугский район, Железногорск-Илимский и Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, Усолье-Сибирское, Ангарск, Саянск, Шелехов и Шелеховский район, Жигаловский район, Черемхово, Аларский и Заларинский районы, Зима, Киренск и Бубновка, Вихоревка, Братск, Алексеевск, Мамско-Чуйский район.
«Побывав в территориях, мы оценили результаты капитального ремонта школ и детских садов на средства областного бюджета. Так, в 2016 году мы отремонтировали 12 школ региона, но оборудование (школьное, технологическое, компьютерное, спортивное) в этих образовательных учреждениях осталось прежним. Во время корректировки бюджета в июне 2017 мы учли это обстоятельство и выделили 34 млн на переоснащение этих школ. В дальнейшем считаем необходимым придерживаться принципа: если школа или детский сад получают вторую жизнь, обновление должно быть полным», - отметил С. Брилка.
Среди частых вопросов, с которыми обращаются к депутатам жители населенных пунктов области, С. Брилка обозначил организацию транспортного сообщения, проблемы с доступностью медицинской помощи, ремонт объектов культуры, благоустройство общественных пространств, трудоустройство населения.
Подробно спикер остановился на ситуации в Вихоревке, где по-прежнему вопрос номер один - подготовка к новому отопительному сезону. «Теплоисточник, который есть сейчас, изначально нес нагрузку в три раза больше, чем сегодня. И исправно работал. Но с годами оборудование пришло в негодность, накопился, говоря языком энергетиков, недоремонт. В результате сегодня нужно вкладывать в экстренный ремонт значительно большие средства, чем если бы работы шли в плановом порядке. Сейчас в котельной углеподача на последнем издыхании, химводоподготовка не работает, и вода выводит котлы из строя, золоудаление тоже в плохом состоянии. Я почти семь лет занимался подобными вопросами, когда работал заместителем губернатора области. Уверенно могу сказать, муниципалитет сам с этой проблемой не справится, в работу нужно всеми силами включаться МинЖКХ региона - обращаться к представителям большой энергетики, где есть необходимый опыт и внушительное количество сотрудников», - подчеркнул С. Брилка. По словам спикера, в рамках парламентского контроля депутаты обязательно приедут в Вихоревку в июле 2017 года.
Также на контроле остается строительство центра святителя Иннокентия Вениаминова в Анге. На этой стройплощадке только в текущем году С. Брилка был трижды, и вскоре состоится следующая поездка. Работы должны быть завершены точно по графику. Дата празднования 220-летия со дня рождения святителя и 40-летия его канонизации утверждена - это 8 сентября 2017 года.
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2017-07-06 11:25:13