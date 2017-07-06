Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 06.07.2017, 19:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.58 (+0.35)
EUR 67.68 (+0.38)
10 CNY 87.63 (+0.52)
Информер праздники сегодня

Новые пассажирские автобусы пополнят иркутский автопарк осенью

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Новые пассажирские автобусы марки «ЛиАЗ» пополнят иркутский муниципальный автопарк осенью 2017 года. Об этом сообщила председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

Уже заключен контракт на поставку 17 городских низкопольных автобусов среднего класса вместимости. Их общая стоимость составляет 95,4 млн руб.

Е. Федорова отметила, что вместимость одного автобуса рассчитана на 73 человека. Комплектация включает автоматическую коробку передач, систему информирования пассажиров и спутниковую систему навигации «ГЛОНАСС».

Ссылки по теме:

2017-07-06 11:36:16




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!