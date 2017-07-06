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Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался принимать на баланс соцобъекты бывшего ИВВАИУ
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался …
Новые пассажирские автобусы пополнят иркутский автопарк осенью
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Новые пассажирские автобусы марки «ЛиАЗ» пополнят иркутский …
Депутаты Заксобрания летом продолжат поездки по территориям Иркутской области в рамках парламентского контроля
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - В летний период поездки в территории области в рамках парламентского контроля …
Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского леса» будет решаться в суде
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Судьба Сарайской бухты на острове Ольхон и реликтового «Шаманского …
Месячный доход 394 тыс. рублей имеет 1% наиболее состоятельных семей в Иркутской области
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Финансовый университет при правительстве РФ сделал очередную оценку доходов …
«Рейс особого назначения» отправится в середине июля в Шелеховский район
10:52 - Иркутск. Сибирские новости - «Рейс особого назначения - 5» продолжает свои поездки по Иркутской …
Автомобилистам в Иркутске предлагают провести "Трезвую пятницу"
10:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске стартует пропагандистский проект, который направлен на предупреждение …
Целебный зефир варят технологи ИРНИТУ
10:27 - Иркутск. Сибирские новости - Доцент кафедры органической химии и технологии продуктов питания ИРНИТУ …
Фермеры Иркутской области увеличили площади посевов на 13%
10:06 - Иркутск. Сибирские новости - В аграрном секторе и, особенно, в земледелии наращивают мощь фермерские …
Число иностранных туристов в Иркутской области за полгода в два раза превысило показатели за весь 2016 год
09:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область за полгода посетили 39 тыс. туристов. Это в два раза больше, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
В июле жителей Приангарья ждут сразу три масштабных события в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL». 8 июля в Шелехове пройдут гастроли Школы-студии МХАТ, 15 июля жители города увидят уникальное лазерное шоу «ALхимия света», а в конце месяца состоится велоэкскурсия по достопримечательностям Иркутска.
12 шелеховских пенсионеров – ветеранов Иркутского алюминиевого завода прошли обучающий курс и освоили азы профессии гида. Теперь они могут самостоятельно проводить экскурсии по городу Шелехову, а также помогать музейным работникам в оформлении экспозиций.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и Nokia, глобальный лидер в области инновационных решений, успешно протестировали технологии мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали различные сценарии применения 5G.