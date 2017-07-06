Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался принимать на баланс соцобъекты бывшего ИВВАИУ
Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска опровергла слова губернатора о том, что город отказался принимать на баланс соцобъекты бывшего ИВВАИУ. В пресс-релизе, ранее распространенном пресс-службой губернатора, в частности, говорилось со ссылкой на главу региона: "В этом году мы завершим процесс передачи земель бывшего училища от министерства обороны РФ правительству региона. Мы рассчитывали, что все социальные объекты будут переданы в город, но Иркутск отказался, поэтому мы уже направили письмо, что мы готовы принять их на себя".
Администрация Иркутска в свою очередь заявляет, что готова взять на баланс муниципалитета социальные объекты бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, находящиеся в государственной собственности Иркутской области. Соответствующие письма направлялись в министерство обороны РФ, правительство Иркутской области и другие ведомства.
В частности, в феврале 2015 и январе 2016 годов направлялись обращения в департамент имущественных отношений министерства обороны РФ и в министерство имущественных отношений Иркутской области о готовности администрации города принять в муниципальную собственность объекты жилого и нежилого фонда, инженерной инфраструктуры, дороги, а также земельные участки, расположенные на территории бывшего ИВВАИУ.
"Кадетский корпус, музей, храм - эти объекты важны и городская власть заинтересована в их развитии. При этом особо остро стоит вопрос с жилым фондом, который находится в аварийном состоянии, и где вынуждены жить иркутяне. Однако обращения администрации города о готовности взять на баланс данные объекты во все инстанции не принесли ожидаемого результата", - сообщила заместитель мэра - руководитель аппарата администрации города Маргарита Ли.
В апреле 2016 года первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области в своем письме вице-мэру Иркутска пояснил позицию правительства региона - передача объектов имущественного комплекса бывшего ИВВАИУ в муниципальную собственность Иркутска не планируется. Кроме этого, в соответствии с письмом министра имущественных отношений Иркутской области, в феврале 2017 года в государственную собственность региона передано 53 объекта недвижимости. В планы регионального правительства входит создание на этой базе образовательного комплекса. Точные сроки начала работ не обозначаются, но по этой причине передача объектов в собственность муниципалитета невозможна.
"В настоящий момент на баланс Иркутска передан только детский сад № 4, расположенный на улице Советская 17619. При этом социальный объект отдан без земельного участка, которым распоряжается министерство обороны РФ. Такое положение лишает муниципалитет права выделить бюджетные средства для проведения ремонта здания и, как следствие, эксплуатировать его. В свою очередь и правительство Иркутской области по той же причине не может вести хозяйственную деятельность на территории бывшего ИВВАИУ - земельные участки под всеми объектами на сегодня находятся в федеральной собственности", - отметила Маргарита Ли.
Напомним, в рамках встречи с депутатом Законодательного Собрания региона, главным врачом Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимиром Новожиловым губернатор Сергей Левченко заявил, что для строительства храма Святого Дмитрия Донского выделят участок земли на территории бывшего ИВВАИУ. На территории бывшего училища 6 июня произошел крупный пожар. Огнем уничтожены аэродинамический корпус, музей и храм Святого Дмитрия Донского. Местным жителям и прихожанам удалось спасти часть реликвий храма - мощи святителей, иконы, утварь. Площадь пожара составляла более 1 тыс. кв. м. Как сообщил В. Новожилов, уже есть проект воссоздания храма и определено предварительное место для строительства. Губернатор пообещал, что после передачи земель правительству региона, при создании генерального плана этой территории, он даст поручение запланировать там и храм.
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2017-07-06 12:07:49