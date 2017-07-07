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В ДТП на трассе "Сибирь" погибли три человека

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Иркутск. Сибирские новости - Следователи отдела МВД России по Тайшетскому району задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором погибли три человека, еще один человек госпитализирован.

Днем 6 июля в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в 40 км от районного центра столкнулись автомобили «Камаз» и «Ниссан». Управлявший грузовиком 56-летний местный житель при повороте налево не пропустил двигавший по встречной полосе внедорожник. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель иномарки и двое пассажиров. Кроме того, в больницу доставлена еще одна женщина, находившаяся в легковой машине. Известно, что все они следовали из Омской области.

По предварительным сведениям водитель грузовой машины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи ОВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Предполагаемый виновник помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время по решению суда ему будет избрана мера пресечения.

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2017-07-07 07:44:00




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