В Иркутской области отмечают Сур-Харбан
Иркутск. Сибирские новости - Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2017» открылся в поселке Новонукутский Нукутского района.
По традиции Сур-Харбан открывается парадом делегаций муниципальных образований Иркутской области. В этом году участие в празднике принимают восемь команд: шесть - из муниципальных районов УОБО, а также Заларинского и Ольхонского районов.
"Через месяц Нукутскому району исполняется 45 лет. За последние годы здесь сделано немало, строятся дороги, ведется работа по благоустройству поселка, - сказал губернатор Сергей Левченко. - Поздравляю всех с открытием Сур-Харбана, желаю удачи всем участникам состязаний, а зрителям и болельщикам - незабываемых впечатлений. Уверен, что Сур-Харбан-2017 станет одним из самых ярких юбилейных мероприятий".
Программа Сур-Харбана-2017 включает соревнования по 10 видам спорта: бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, конным скачкам, бурятским шахматам «шатар», классическим шахматам и шашкам, легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу и футболу. Всего будет разыграно 95 комплектов медалей. В программу Сур-Харбана включены финальный этап игры молодежных команд КВН и фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Наследники традиций». Участие в творческом фестивале примут семь команд: из всех районов УОБО и Заларинского района.
Спортивные состязания и праздничные мероприятия будут проходить 7 - 8 июля. В театрализованном представлении примут участие более 400 человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, самодеятельные артисты фольклорных коллективов Нукутского района и артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».
В праздничном концерте примут участие артисты «Степных напевов», Национального театра песни и танца «Амар сайн» из Агинского Бурятского округа и народного ансамбля «Красная горка» из города Иркутска.
Завершится праздник 8 июля по традиции финалом абсолютного первенства по стрельбе из бурятского лука и абсолютным первенством по бурятской борьбе, сообщает пресс-служба областного правительства.
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2017-07-07 08:06:14