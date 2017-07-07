Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 07.07.2017, 17:12
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.24 (+0.66)
EUR 68.38 (+0.71)
10 CNY 88.54 (+0.92)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области отмечают Сур-Харбан

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2017» открылся в поселке Новонукутский Нукутского района.

По традиции Сур-Харбан открывается парадом делегаций муниципальных образований Иркутской области. В этом году участие в празднике принимают восемь команд: шесть - из муниципальных районов УОБО, а также Заларинского и Ольхонского районов.

"Через месяц Нукутскому району исполняется 45 лет. За последние годы здесь сделано немало, строятся дороги, ведется работа по благоустройству поселка, - сказал губернатор Сергей Левченко. - Поздравляю всех с открытием Сур-Харбана, желаю удачи всем участникам состязаний, а зрителям и болельщикам - незабываемых впечатлений. Уверен, что Сур-Харбан-2017 станет одним из самых ярких юбилейных мероприятий".

Программа Сур-Харбана-2017 включает соревнования по 10 видам спорта: бурятской борьбе, стрельбе из бурятского лука, конным скачкам, бурятским шахматам «шатар», классическим шахматам и шашкам, легкой атлетике, гиревому спорту, волейболу и футболу. Всего будет разыграно 95 комплектов медалей. В программу Сур-Харбана включены финальный этап игры молодежных команд КВН и фестиваль-конкурс фольклорных коллективов «Наследники традиций». Участие в творческом фестивале примут семь команд: из всех районов УОБО и Заларинского района.

Спортивные состязания и праздничные мероприятия будут проходить 7 - 8 июля. В театрализованном представлении примут участие более 400 человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, самодеятельные артисты фольклорных коллективов Нукутского района и артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».

В праздничном концерте примут участие артисты «Степных напевов», Национального театра песни и танца «Амар сайн» из Агинского Бурятского округа и народного ансамбля «Красная горка» из города Иркутска.

Завершится праздник 8 июля по традиции финалом абсолютного первенства по стрельбе из бурятского лука и абсолютным первенством по бурятской борьбе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ссылки по теме:

2017-07-07 08:06:14




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!