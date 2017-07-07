В Усть-Ордынском Бурятском округе открылся пятый физкультурно-оздоровительный комплекс
Иркутск. Сибирские новости - В поселке Новонукутский в рамках областного Сур-Харбана состоялось открытие типового физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена». Участие в мероприятии принял глава региона Сергей Левченко.
"В августе текущего года Нукутский район отмечает юбилей - 45 лет со дня образования. Пусть этот комплекс станет одним из подарков жителям, любителям спорта всех возрастов в юбилейный для района год, - сказал губернатор. - Представители Нукутского района всегда достойно выступают на соревнованиях регионального и федерального уровней. Теперь спортсмены, как заслуженные, так и самые молодые, получили возможность тренироваться на более высоком уровне. Для областного правительства вопросы развития физической культуры и спорта входят в число приоритетных. Создание условий для занятий спортом - это занятость детей и подростков, это здоровая нация".
В Усть-Ордынском Бурятском округе это не первый современный типовой ФОК. Они уже возведены в Бохане, Усть-Ордынском, Осе и Баяндае. Нукутский ФОК стал пятым. На его строительство было предусмотрено 62,7 млн руб., из них 59,5 млн - из областного бюджета и 3,13 млн - из местного. На капитальный ремонт стадиона направлено 10 млн из областного бюджета и 500 тыс. - местного.
Площадь спортивного объекта составляет свыше 1 тыс. кв. м. В здании есть спортзал 43х18 высотой 8,6 м, предназначенный для занятий групп здоровья, общефизической и атлетической подготовки, художественной и ритмической гимнастики и для спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол и мини-футбол.
"Открытия физкультурно-оздоровительного комплекса жители Нукутского района ждали долгие годы, и благодаря слаженной работе правительства области и администрации района в прошлом году строительство ФОКа началось. Как и было запланировано, объект сдан к началу проведения областного праздника «Сур-Харбан», - сказала руководитель администрации УОБО Марина Иванова. - Мы и дальше будем уделять серьезное внимание объектам строительства в сфере физической культуры".
Завершены реконструкция спортивного комплекса в Кутулике, строительство хоккейных кортов в Осе и Новой Иде. В 2017 году планируется завершить строительство хоккейного корта в Бильчире Осинского района. Также планируется строительство спортплощадок в деревне Тангуты, селах Новоленино и Хадахан Нукутского района, Унгин и Ирхидей Осинского района.
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2017-07-07 08:16:51