Бюджет Саянска увеличен на 202,6 млн рублей

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Думы Саянска утвердили изменения в бюджет города. Как сообщила начальник финансового управления администрации Ирина Бухарова, изменения в местном бюджете связаны с принятым в июне депутатами ЗС законом Иркутской области о внесении изменений в областной бюджет.



Так, доходная часть бюджета Саянска увеличится на 202,637 млн руб., и перешагнув миллиардный рубеж достигнет 1,028 млрд. Расходы увеличат на 203,118 млн, доведя их до 1,053 млрд. Дефицит сохранится на уровне 7%, что в числовом выражении составляет 2,129 млн.



Из областного бюджета Саянску выделяется дотация на поддержку сбалансированности городского бюджета в размере 59,8 млн руб. С начала года общая сумма дотаций составила 83,9 млн. Субсидия на выравнивание осталась в прежнем объеме - 17,912 млн руб.



Финансовая помощь прежде всего распространяется на приоритетные направления: заработную плату, начисления на нее и оплату коммунальных расходов. На эти статьи расходов в принятом варианте местного бюджета предусмотрено стопроцентное финансирование до конца текущего года. Что касается всех остальных расходов, то они обеспечены на 65%.



В полном объеме так же учтено проведение выборов депутатов городской Думы, которые состоятся 10 сентября, и софинансирование проектов из областного бюджета, к примеру, ремонт улицы Советской Армии и восстановление водовода.



Обозначена в бюджете оплата разработки проектно-сметной документации на строительство школы в Ленинградском, содержание города в летнее и зимнее время, в том числе, озеленение.



Наряду с финансовой помощью внесены изменения по налоговым и неналоговым поступлениям. Налог на доходы увеличивается на 4,4 млн, при этом на такую же сумму снизился сельхозналог. Увеличиваются доходы от использования городского имущества на 1,3 млн и от продажи - на 6,9 млн.



Кроме того, внесены уточнения по субвенциям и субсидиям. Так, увеличена субсидия на оплату ЖКУ на 2,88 млн руб., на поддержку малого и среднего предпринимательства - на 1,67 млн, на обеспечение жильем молодых семей - на 6,86 млн. Субсидия на развитие дорожного хозяйства составит 60,794 млн, на развитие жилищно-коммунального хозяйства (капитальный ремонт магистрального водовода) - 10 млн. На реализацию программы формирования современной городской среды в местном бюджете предусмотрено 11,456 млн руб., на обустройства городских парков - 1,997 млн. Субсидия на обеспечение доступной среды для маломобильной категории населения - 382,2 тыс. руб., на реализацию проектов народных инициатив - 8,116 млн.



Поддержка многодетных и малоимущих граждан возросла на 2,45 млн. Это связано с тем, что областью принято решение с 1 сентября увеличить сумму на питание детей этой категории с 15 до 30 руб.



Субвенции на дошкольное образование увеличиваются на 9,951 млн, на общее образование на 10,859 млн.



"Мы прожили только полгода, а наш бюджет уже перешагнул миллиардный рубеж, - подвел итог корректировке бюджета мэр города Олег Боровский. - Уверен, что бюджет будет больше прошлогоднего. Летом перед нами стоит задача: провести ремонт водовода, улицы Советской Армии, чтобы в осеннюю корректировку получить оставшиеся средства, необходимые на эти цели. Впервые за всю историю существования города ведется капитальный ремонт образовательного учреждения - гимназии. Приятно отметить, что мы вошли в рейтинги по строительству двух школ: общеобразовательной и искусств. Кроме того, осенью нам дадут 30 млн на ремонт ДК «Юность». В июле проведем конкурс, выберем подрядчика, который займется благоустройством прилегающей к ДК территории. Ремонт здания начнем осенью".



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2017-07-07 09:13:00