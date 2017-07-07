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По Кругобайкальской железной дороге с начала турсезона перевезено около 15 тыс. туристов

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Иркутск. Сибирские новости - На КБЖД с начала туристического сезона 2017 года перевезено порядка 15 тыс. туристов.

Так, начиная с 29 апреля, компания «РЖД Тур» организовала для туристов 38 экскурсий в поездах на паровозной тяге и уже перевезла 2,3 тыс. человек. Ретро-составы следуют в среду, четверг, субботу и воскресенье.

АО «Байкальская ППК» в этом году запланировано 108 поездок по КБЖД. На сегодня выполнен 31 рейс и перевезено 12,4 тыс. пассажиров, желающих осмотреть архитектурные памятники Золотой пряжки Транссиба и отдохнуть на Байкале.

Для путешествия туристам БППК предлагает два маршрута: Иркутск-Пассажирский - Слюдянка - Порт-Байкал, который осуществляется по средам, пятницам, воскресеньям, и в зеркальном исполнении: Порт Байкал - Слюдянка - Иркутск-Пассажирский - в понедельник, четверг и субботу. В поездах предусмотрены вагоны первого, второго и третьего классов.

Все туры мультимодальны и включают трансфер на пароме и автобусе.

Кроме того, пассажиры, предпочитающие самостоятельные путешествия вдоль Байкала, могут воспользоваться услугой вагона, оборудованного для перевозки велосипедов. Веловагон включен в состав ежедневных пригородных поездов № 6306 и № 6329 Иркутск-Сортировочный - Слюдянка - Иркутск-Сортировочный, и имеет специальные опознавательные знаки.

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2017-07-07 09:54:53




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