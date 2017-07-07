Стрелки из Иркутской области Валерия Кладовикова и Сергей Бережнов примут участие в Сурдлимпийских играх
Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области, заслуженные мастера спорта России Валерия Кладовикова и Сергей Бережнов включены в состав сборной команды России для участия в XXIII летних Сурдлимпийских играх. Соревнования пройдут с 18 по 30 июля в городе Самсун в Турции. Валерия и Сергей будут участвовать в соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.
«Сейчас наши спортсмены находятся на тренировочных сборах. 8 июля они вернутся в Иркутск, а уже 13 июля отправятся в Москву, 16 июля вылетят в Турцию. На Сурдлимпийских играх Валерии Кладовиковой предстоит выступать в двух упражнениях - в стрельбе пневматического пистолета на дистанции 10 метров и в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25-метровой дистанции. Сергей Бережнов будет выступать в одном упражнении - в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров», - рассказала тренер Валерии Галина Корзун.
Напомним, по итогам успешного выступления чемпионата России по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди спортсменов с поражением слуха в Белгороде Валерия Кладовикова и Сергей Бережнов являлись кандидатами в сборную на Сурдлимпийские игры. На чемпионате России в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров Валерия Кладовикова заняла первое место. Также она завоевала бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Сергей Бережнов стал серебряным призером чемпионата России в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.
Валерия Кладовикова занимается у Заслуженного тренера России Галины Корзун, Сергей Бережнов - у тренера Елены Чикишевой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».
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2017-07-07 10:06:46