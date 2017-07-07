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Схема автобусного маршрута № 68к в Иркутске изменится на месяц

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Схема автобусного маршрута № 68к в Иркутске изменится на месяц.

С 10 июля по 10 августа маршрутные автобусы № 68к «мкр. Ершовский - ул. Захарова» при следовании к остановочному пункту «ул. Захарова» после ул. Мухиной поедут по улицам Театральная, Бородина и Захарова. Остановочный пункт «Театр народной драмы» на месяц будет исключен.

По информации мэрии, это связано с проведением строительных работ по прокладке новой тепловой сети на участке улицы Мухиной от ул. Захарова до улицы Театральной.

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2017-07-07 10:13:47




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