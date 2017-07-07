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В Иркутской области за полгода 95 участников накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих приобрели жилье
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Читинский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» подвел итоги реализации …
Жители Шелеховского района не хотят объединяться с соседями
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Подведены итоги областного народного обсуждения по вопросу создания вновь …
Ученый совет ИГУ утвердил кандидатуры на должность ректора вуза
11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Ученый совет Иркутского государственного университета утвердил все кандидатуры …
Схема автобусного маршрута № 68к в Иркутске изменится на месяц
10:13 - Иркутск. Сибирские новости - Схема автобусного маршрута № 68к в Иркутске изменится на месяц.С 10 июля …
Стрелки из Иркутской области Валерия Кладовикова и Сергей Бережнов примут участие в Сурдлимпийских играх
10:06 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области, заслуженные мастера спорта России Валерия …
По Кругобайкальской железной дороге с начала турсезона перевезено около 15 тыс. туристов
09:54 - Иркутск. Сибирские новости - На КБЖД с начала туристического сезона 2017 года перевезено порядка 15 тыс. …
Бюджет Саянска увеличен на 202,6 млн рублей
09:13 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Думы Саянска утвердили изменения в бюджет города. Как сообщила …
В Усть-Ордынском Бурятском округе открылся пятый физкультурно-оздоровительный комплекс
08:16 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Новонукутский в рамках областного Сур-Харбана состоялось открытие …
В Иркутской области отмечают Сур-Харбан
08:06 - Иркутск. Сибирские новости - Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2017» открылся …
В ДТП на трассе "Сибирь" погибли три человека
07:44 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи отдела МВД России по Тайшетскому району задержали предполагаемого …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По информации Управления Росреестра по Иркутской области средняя цена приобретения зданий, оформленных в собственность в мае, составила 994,43 тыс. руб. (в прошлом месяце - 1,148 млн).
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
Группа ВТБ реализовала масштабный проект по унификации сервиса по внесению наличных для своих клиентов в сети устройств самообслуживания. Теперь все владельцы карт ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка могут бесплатно пополнять их в любом АТМ указанных банков.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте всероссийской акции «Бонусы для ваших интересов». Компания предлагает абонентам воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
В июле жителей Приангарья ждут сразу три масштабных события в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL». 8 июля в Шелехове пройдут гастроли Школы-студии МХАТ, 15 июля жители города увидят уникальное лазерное шоу «ALхимия света», а в конце месяца состоится велоэкскурсия по достопримечательностям Иркутска.