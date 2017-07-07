Ученый совет ИГУ утвердил кандидатуры на должность ректора вуза
Иркутск. Сибирские новости - Ученый совет Иркутского государственного университета утвердил все кандидатуры на пост ректора вуза. Отметим, что процедура выдвижения завершилась 30 июня, по ее результатам на должность ректора ИГУ претендовали шесть человек.
Таким образом, в списке значатся: доктор физ.-мат. наук, профессор, ректор Александр Аргучинцев; доктор биол. наук, профессор, зав. кафедрой физиологии и психофизиологии Игорь Гутник; канд. техн. наук, доцент, и.о. директора филиала в г. Братске Виктор Кедрин; доктор биол. наук, профессор, декан биолого-почвенного факультета Аркадий Матвеев; доктор физ.-мат. наук, профессор, директор Института математики, экономики и информатики Михаил Фалалеев; доктор хим. наук, профессор, проректор по научной работе и международной деятельности Александр Шмидт.
До утверждения кандидата на должность ректора ИГУ предстоит несколько этапов:
- до 7 сентября кандидаты, утвержденные Ученым советом ИГУ, обязаны представить в комиссию по выборам ректора ИГУ установленный перечень документов;
- до 14 сентября комиссия по выборам ректора ИГУ направляет список кандидатов в Аттестационную комиссию министерства образования и науки РФ;
- конференция работников и обучающихся, на которой из списка, утвержденного минобрнауки России, будет выбран ректор ИГУ сроком на 5 лет.
В пресс-релизе вуза отмечается, что процедура избрания и утверждения ректора ИГУ пройдет в срок до 5 декабря 2017 года.
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2017-07-07 11:13:56