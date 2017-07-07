Жители Шелеховского района не хотят объединяться с соседями
Иркутск. Сибирские новости - Подведены итоги областного народного обсуждения по вопросу создания вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его границ в границах Шелеховского района. Соответствующий протокол подписан членами комиссии областного народного обсуждения под председательством заместителя начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Александра Гоголева.
"Почти 2,5 тыс. участников выразили свое мнение во время этих публичных слушаний - это самое массовое выявление мнения населения в нашем регионе посредством проведения публичных слушаний. И такая активная позиция населения не может не радовать", - отметил А. Гоголев.
Проведение областного народного обсуждения состоялось с 8 по 30 июня. Жителям Шелехова и Шелеховского района надо было ответить на вопрос: «Одобряете ли Вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его границ в границах Шелеховского района?».
Согласно данным, озвученным на заседании комиссии, большинство жителей города Шелехов высказались «за» объединение - 74% голосов, а жители района - «против» - 55% голосов. Учитывая, что явка в районе была больше, чем в городе, после подсчета общего количества голосов вариант ответа «не одобряю» оказался в преимуществе.
Как отметили члены комиссии, такие данные свидетельствуют о том, что неудовлетворенность населения организацией местного самоуправления присутствует и необходимы механизмы по совершенствованию системы.
"Сейчас нам предстоит со всем вниманием оценить результаты народного обсуждения. Потому что налицо явная неудовлетворенность существующим положением дел у жителей города Шелехов, и оставлять это незамеченным нельзя. При этом любые изменения не должны пойти во вред жителям района. Поэтому при выработке механизмов совершенствования местного самоуправления перед нами стоит задача учесть интересы жителей как Шелехова, так и района", - подчеркнул А. Гоголев.
В ходе областного народного обсуждения поступило 44 предложения и замечания. Та часть предложений и замечаний, которые касаются вопроса объединения в городской округ, в том числе объединения администраций Шелеховского района и города Шелехова (12 предложений), будет направлена в аппарат губернатора и правительства Иркутской области для рассмотрения вопроса.
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2017-07-07 12:08:12