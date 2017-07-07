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В Иркутской области за полгода 95 участников накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих приобрели жилье

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Иркутск. Сибирские новости - Читинский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» подвел итоги реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) за I полугодие 2017 года. В Иркутской области 95 участников НИС приобрели себе жилье, из которых 77 - стали собственниками квартир на вторичном рынке недвижимости, 8 - приняли участие в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, 10 - приобрели жилой дом с земельным участком.

Средняя стоимость 1 кв. м жилья, приобретенного военнослужащими-участниками НИС на вторичном рынке, в I полугодии 2017 года составляет 52 тыс. руб.

Всего за время функционирования НИС военнослужащими в Иркутской области заключено 2,165 тыс. сделок по приобретению жилья.

На сегодня участниками НИС являются более 413 тыс. военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба. Более 187 тыс. участников уже стали собственниками жилых помещений по программе «Военная ипотека».

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2017-07-07 12:13:47




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