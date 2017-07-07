В Иркутской области за полгода 95 участников накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих приобрели жилье

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Читинский филиал ФГКУ «Росвоенипотека» подвел итоги реализации …

Жители Шелеховского района не хотят объединяться с соседями

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Подведены итоги областного народного обсуждения по вопросу создания вновь …

Ученый совет ИГУ утвердил кандидатуры на должность ректора вуза

11:13 - Иркутск. Сибирские новости - Ученый совет Иркутского государственного университета утвердил все кандидатуры …

Схема автобусного маршрута № 68к в Иркутске изменится на месяц

10:13 - Иркутск. Сибирские новости - Схема автобусного маршрута № 68к в Иркутске изменится на месяц.С 10 июля …

Стрелки из Иркутской области Валерия Кладовикова и Сергей Бережнов примут участие в Сурдлимпийских играх

10:06 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области, заслуженные мастера спорта России Валерия …

По Кругобайкальской железной дороге с начала турсезона перевезено около 15 тыс. туристов

09:54 - Иркутск. Сибирские новости - На КБЖД с начала туристического сезона 2017 года перевезено порядка 15 тыс. …

Бюджет Саянска увеличен на 202,6 млн рублей

09:13 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Думы Саянска утвердили изменения в бюджет города. Как сообщила …

В Усть-Ордынском Бурятском округе открылся пятый физкультурно-оздоровительный комплекс

08:16 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Новонукутский в рамках областного Сур-Харбана состоялось открытие …

В Иркутской области отмечают Сур-Харбан

08:06 - Иркутск. Сибирские новости - Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2017» открылся …

В ДТП на трассе "Сибирь" погибли три человека

07:44 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи отдела МВД России по Тайшетскому району задержали предполагаемого …