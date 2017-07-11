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В "Заповедном Прибайкалье" горит больше 1 тыс. га леса

Фото: ГУ МЧС по ИО
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Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 10 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области обнаружен и ликвидирован один лесной пожар в Иркутском районе на площади 0,8 га. Огонь перешел на лесной фонд с земель иных назначений. В локализации и ликвидации пожара было задействовано шесть сотрудников пожарно-химической станции и две единицы техники. На утро 11 июля на землях лесного фонда в Иркутской области не зафиксировано ни одного лесного пожара.

На территории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» зарегистрирован один действующий пожар на площади 90 га и один локализованный на 1 тыс. га леса. В их тушении задействовано 63 человека. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 849 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложено 874 штрафа по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 11,3 млн руб.

Инспекторы государственного пожарного надзора за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств с 15 марта оштрафовали пять юридических и 25 должностных лиц, а также 630 граждан на общую сумму 2,178 млн руб., возбуждено 322 административных расследования.

По данным Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, сегодня IV класс пожарной опасности в лесах прогнозируется в Качугском и Эхирит-Булагатском районах. III класс пожарной опасности прогнозируется в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Осинском районах.

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2017-07-11 05:15:58




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