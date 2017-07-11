Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 11.07.2017, 08:38
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.30 (+60.30)
EUR 68.77 (+68.77)
10 CNY 88.66 (+88.66)
Информер праздники сегодня

«Летние джазовые сезоны» пройдут в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Концерт в рамках проекта «Летние джазовые сезоны» пройдет в Иркутске 15 июля на сценической площадке острова Юность.

Иркутский коллектив «Доктор Джаз» представит программу «Viva Latina», составленную из известных джазовых и латиноамериканских хитов. В концерте также примут участие специальный гость Стас Радзиевский (саксофон, Австралия) и танцевальный коллектив «Новая интеллигенция». Об этом сообщил художественный руководитель коллектива «Доктор Джаз» и международного фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.

Напомним, проект «Летние джазовые сезоны» был запущен в год 355-летия Иркутска по инициативе главы города Дмитрия Бердникова. В 2016 году прошла серия концертов в рамках данного проекта. В этом году «Летние джазовые сезоны» уже по традиции открылись 3 июня в День города. Кроме того, А. Филиппов принял участие в качестве лектора в проекте «Прогулки по старому Иркутску», он рассказал его участникам о развитии джаза в регионе на протяжении ХХ века.

Ссылки по теме:

2017-07-11 05:43:33




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!