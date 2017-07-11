Иркутская таможня выявляет контрафакт как при импорте, так и при экспорте товаров
Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы Иркутской таможни за январь - июнь 2017 года выявлено 43 тыс. единиц контрафактных товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. При этом, продукция, незаконно маркированная товарными знаками иркутскими таможенниками выявлялась не только при импорте, но и при экспорте продукции с территории Иркутской области.
Так, при ввозе из Узбекистана, Иркутская таможня изъяла 25 тыс. литровых банок томатной пасты, незаконно маркированной обозначением «BALTIMORE». Данный товарный знак сходен до степени смешения с известным товарным знаком «BALTIMOR». В настоящее время дело об административном правонарушении в отношении фирмы, ввозившей товар на территорию ЕАЭС, находится на рассмотрении в суде.
В первом полугодии судом были признаны контрафактными 7,6 тыс. тортов с товарным знаком «Зебра», которые предназначались для экспорта из Иркутска в Китай.
Также постановлением мирового суда признаны контрафактными и изъяты аксессуары к сотовым телефонам с маркировкой сходной с товарными знаками «iPhone». Данные товары, были изъяты при попытке ввоза товара в регион гражданином Китая.
Кроме того, в рамках взаимодействия с полицией, по информации Иркутской таможни, в первом полугодии изымалась товары незаконно маркированные товарными знаками: Adidas, Nike, Reebok, Columbia.
В преддверии проведения в России в 2018 году Чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется работе, направленной на пресечение оборота товаров, незаконно маркированных знаками, правообладателем которых является Международная Федерация Футбольных Ассоциаций (FIFA). Так, в торговых точках Иркутской области полиция из незаконного оборота с поддельными товарными знаками FIFA изымала такие товары как: спортивные сумки с маркировкой «RUSSIA 2018»; сумки для обуви с товарным знаком «FIFA»; кепки (бейсболки) «RUSSIA 2018» «FIFA WORLD CUP» «FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018».
Всего же по фактам реализации контрафактных товаров во взаимодействии с Иркутской таможней, полиция за январь - июнь возбудила 22 дела об административных правонарушениях (20 дел по ст.14.10 КоАП РФ и 2 дела по ст.7.12 КоАП РФ).
Ссылки по теме:
- Число лесоэкспортеров в Иркутской области увеличилось на 5%
- Иркутская таможня за первое полугодие 2017 года перечислила в федеральный бюджет около 5 млрд рублей
- В Иркутске прошел чемпионат среди кинологов и их четвероногих напарников
- Экспорт пиломатериалов из Иркутской области вырос на 9%
2017-07-11 05:50:12