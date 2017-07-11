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Мост через Иликту в Качугском районе открыт досрочно

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Качуг. Сибирские новости - Автодорожный мост через Иликту на 15 км автомобильной дороги Бирюлька - Большая Тарель в Качугском районе Иркутской области досрочно сдали в эксплуатацию 7 июля. Работы по устройству моста велись с июня 2016 и закончились 30 июня 2017, раньше запланированного срока.

Подрядчиком строительства выступила АО «Дорожная служба Иркутской области». Стоимость объекта составила 59 млн руб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены металлические барьерные ограждения с удерживающей способностью У - 2 393пм, в том числе на мосту - 192 пм, на подходах - 201пм, установлены дорожные знаки.

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2017-07-11 05:56:02




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