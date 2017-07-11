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В День семьи, любви и верности шесть пар сочетались браком в «Тальцах»

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Иркутск. Сибирские новости - Во Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля служба записи актов гражданского состояния Иркутской области поздравила шесть пар молодоженов на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Поздравительные адреса от имени губернатора молодоженам вручила зампред правительства области Валентина Вобликова.

«День семьи, любви и верности связан с давними православными традициями и посвящен покровителям семьи и брака князю Петру и княгине Февронии Муромским, чья совместная жизнь - образец семейного счастья, преданности, взаимопонимания, терпимости и уважения. Пусть ваши семьи, созданные 8 июля 2017 года во Всероссийский День семьи, любви и верности, в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС России и 80-летия Иркутской области, стали образцом крепости супружеских уз», - подчеркнула В. Вобликова.

Свидетельства о регистрации брака молодоженам вручил руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко.

Затем молодые приняли участие в театрализованном действии, включающем элементы русских народных свадебных традиций.

Отметим, что в этот день, 8 июля 2017 года, на территории Иркутской области брак зарегистрировали 178 пар молодоженов, из них в Иркутске мужем и женой стали 84 влюбленные пары.

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2017-07-11 06:06:41




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