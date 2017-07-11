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В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении распространителя материалов, оскорбляющих чувства верующих
07:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, …
Звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области присвоено трем тренерам
07:50 - Иркутск. Сибирские новости - Звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области …
Реконструкцию системы теплоснабжения проведут в Рудногорске
07:30 - Нижнеилимский район. Сибирские новости - Реконструкцию системы теплоснабжения проведут в Рудногорске. …
Малый и средний бизнес Иркутской области демонстрирует высокий уровень кредитной дисциплины
06:59 - Иркутск. Сибирские новости - По данным Отделения Иркутск Банка России, доля просроченной задолженности …
Новые остановочные пункты и заездные карманы обустроят в Иркутске
06:42 - Иркутск. Сибирские новости - Новые остановочные пункты и заездные карманы обустроят в Иркутске. Работы …
В День семьи, любви и верности шесть пар сочетались браком в «Тальцах»
06:06 - Иркутск. Сибирские новости - Во Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля служба записи актов …
Мост через Иликту в Качугском районе открыт досрочно
05:56 - Качуг. Сибирские новости - Автодорожный мост через Иликту на 15 км автомобильной дороги Бирюлька - Большая …
Иркутская таможня выявляет контрафакт как при импорте, так и при экспорте товаров
05:50 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы Иркутской таможни за январь - июнь 2017 года выявлено 43 …
«Летние джазовые сезоны» пройдут в Иркутске
05:43 - Иркутск. Сибирские новости - Концерт в рамках проекта «Летние джазовые сезоны» пройдет в …
В "Заповедном Прибайкалье" горит больше 1 тыс. га леса
05:15 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 10 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. В северо-восточных и днем в западных районах и ливневые дожди, утром в отдельных районах туман.
Эксклюзив
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
В Иркутской области началась подготовка новому отопительному сезону. Информационное агентство «Сибирские новости» предлагает вспомнить, как прошел отопительный сезон 2016 – 2017-го. Данный рейтинг – это попытка проанализировать не столько результаты отопительного сезона в Иркутской области, а то, каким образом его ход был представлен в региональных средствах массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Любимые герои советских мультфильмов в бетонном исполнении. Братск станет площадкой для нового фестиваля именитых мастеров [0+]. Но теперь в городе появятся более устойчивые к вниманию зрителей фигуры.
Пресс-релиз
В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Для всех горожан и сотрудников Братской промплощадки РУСАЛа с 10 по 16 июля проходят праздничные мероприятия.
Почти 500 человек посмотрели спектакль «ЧудоЧудоЧеловек» в постановке Школы-студии МХАТ на сцене шелеховского ДК «Металлург». Гастроли молодых московских актеров состоялись в рамках масштабного социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL Театр».
Группа ВТБ реализовала масштабный проект по унификации сервиса по внесению наличных для своих клиентов в сети устройств самообслуживания. Теперь все владельцы карт ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка могут бесплатно пополнять их в любом АТМ указанных банков.