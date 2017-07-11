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Новые остановочные пункты и заездные карманы обустроят в Иркутске

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Новые остановочные пункты и заездные карманы обустроят в Иркутске. Работы будут проводить в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013 - 2019 годы». Также будет проведено благоустройство уже имеющихся остановочных павильонов, ряд остановок оснастят информационными табличками, сообщает пресс-служба мэрии.

Благоустройство остановочных пунктов включает устройство заездного кармана, посадочной площадки, тротуаров, установку автопавильона, дорожных знаков.

"В 2017 году планируется объединить автобусные остановки на 1-й Советской (в сторону Волжской) и на Трилиссера (в сторону Волжской) с обустройством нового остановочного пункта. Намерены оборудовать конечные остановки общественного транспорта на Маршала Конева и возле больницы № 8. Также появится остановочный пункт возле реабилитационного центра для подростков на Маршала Конева, 86, заездной карман на остановке «Кая» (в центр)", - сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства администрации города Елена Федорова.

Вместе с тем, запланирован ремонт остановочного пункта «Технический колледж» на бульваре Рябикова, 62, установка навесов и автопавильонов на остановках «Топкинский» (конечная) и «Ново-Мельниково» (в сторону Маршала Конева).

Таблички с расписанием маршрутов регулярных перевозок появятся на 32 остановочных пунктах.

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2017-07-11 06:42:46




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