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Малый и средний бизнес Иркутской области демонстрирует высокий уровень кредитной дисциплины

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Иркутск. Сибирские новости - По данным Отделения Иркутск Банка России, доля просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу в Иркутской области за год уменьшилась с 8,8% до 3,5%. При этом в среднем по России доля «плохих» кредитов МСП составляет 13,2%.

Банки предоставили малым и средним предприятиям (МСП) Иркутской области за пять месяцев 2017 года кредиты на 44 млрд руб. В результате Иркутская область заняла третье место в Сибирском федеральном округе по объемам кредитования МСП после Новосибирской области и Красноярского края.

При этом по динамике кредитования регион стал первым в Сибири: банки выдали МСП Иркутской области в январе - мае 2017 года в два раза больше заемных средств, чем за тот же период прошлого года.

«Банки предлагают все более привлекательные условия кредитования для предпринимателей. Средняя процентная ставка по кредитам для МСП в региональных банках в мае снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 17,5% до 12,9%. В то же время потенциальные сроки пользования заемными средствами увеличиваются», - отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Сергей Андреев.

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2017-07-11 06:59:19




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