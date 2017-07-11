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Реконструкцию системы теплоснабжения проведут в Рудногорске

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Нижнеилимский район. Сибирские новости - Реконструкцию системы теплоснабжения проведут в Рудногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнеилимского района.

Нижнеилимский район с рабочей поездкой посетил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков. О необходимости ремонтных работ в системе теплоснабжения Рудногорска доложил руководитель «КТ Ресурс» Владимир Кулиш. Он объяснил, что необходим монтаж нового участка сети увеличенного диаметра, что позволит более качественно снабжать жителей теплом. По словам замминистра, финансирование на эти работы будет выделено из областного бюджета.

Также А. Барнаков осмотрел аварийную теплотрассу, котельную и тепловой пункт. На объектах готовятся к монтажу котла, проводится ремонт тепловых сетей.

Делегация также осмотрела объекты строительства водозабора и водовода. Ремонтные работы на насосной станции ведутся с отставанием от графика из-за ряда технических и организационных моментов. Замминистра взял ситуацию на контроль.

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2017-07-11 07:30:04




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