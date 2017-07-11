Звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области присвоено трем тренерам
Иркутск. Сибирские новости - Звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области присвоено трем тренерам.
Это председатель физкультурно-оздоровительной комиссии Иркутской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ольга Иевлева, тренер-преподаватель отделения футбола МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» Виктор Косачев и тренер по легкой атлетике ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства» Василий Шкурбицкий. Соответствующий указ от 28 июня 2017 года № 106-уг подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области» присвоено за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений и в связи с Днем физкультурника.
Ольга Иевлева имеет стаж работы в сфере физической культуры и спорта более 50 лет. С 1996 по 2008 год работала в Институте повышения квалификации работников образования на кафедре охраны здоровья и эколого-психологической безопасности. За эти годы была оказана практическая помощь учителям физкультуры и специалистам в области физической культуры в Иркутске и Иркутской области. Разработана авторская программа «От здоровья взрослого к здоровью ребенка». С 2008 года Ольга Иевлева принимает участие в работе физкультурно-оздоровительной комиссии. Как председатель комиссии Ольга Иевлева выезжает в территории области, проводит консультации, встречи, мастер-классы, смотры-конкурсы.
Виктор Косачев начал трудовую деятельность в сфере физкультуры и спорта в 1981 году преподавателем физического воспитания СПТУ № 34. За 14 лет работы он провел ряд спортивно-массовых мероприятий, которые надолго остались в памяти жителей Ангарска - хоккейный «Матч века», турнир по боксу «Золотые перчатки Приангарья» и многие другие. Работает в СДЮСШОР «Сибиряк» в Ангарске с 1998 года. Подготовленные им команды регулярно становились призерами и победителями соревнований различного уровня. В каждом из выпусков по четыре воспитанника Виктора Косачева были приняты в команды мастеров.
Василий Шкурбицкий - Заслуженный тренер РСФСР. Начал трудовую деятельность в ДЮСШ ДСО «Локомотив» в 1973 году. С 1987 года работает в Школе высшего спортивного мастерства. Подготовил девять мастеров спорта международного класса, 42 мастеров спорта, более 50 членов сборной команды СССР и России, победителей и призеров соревнований различного уровня. С 2014 года является членом Совета по физической культуре и спорту при губернаторе Иркутской области. Непосредственный организатор проведения соревнований по легкой атлетике. Является судьей всероссийской категории по легкой атлетике.
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2017-07-11 07:50:55