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В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении распространителя материалов, оскорбляющих чувства верующих

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Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Установлено, что в период с февраля 2016 года по июнь 2017 года нигде не работающий молодой человек, находясь по адресу своего места проживания, распространил на используемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» в открытом доступе материалы, содержащие информацию унизительного характера по отношению к верующим христианских конфессий. Тем самым, молодой человек совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности: имеет судимость за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).

В настоящее время с подозреваемым работают следователи СКР. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-07-11 07:59:53




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