В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении распространителя материалов, оскорбляющих чувства верующих

07:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, …

Звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области присвоено трем тренерам

07:50 - Иркутск. Сибирские новости - Звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области …

Реконструкцию системы теплоснабжения проведут в Рудногорске

07:30 - Нижнеилимский район. Сибирские новости - Реконструкцию системы теплоснабжения проведут в Рудногорске. …

Малый и средний бизнес Иркутской области демонстрирует высокий уровень кредитной дисциплины

06:59 - Иркутск. Сибирские новости - По данным Отделения Иркутск Банка России, доля просроченной задолженности …

Новые остановочные пункты и заездные карманы обустроят в Иркутске

06:42 - Иркутск. Сибирские новости - Новые остановочные пункты и заездные карманы обустроят в Иркутске. Работы …

В День семьи, любви и верности шесть пар сочетались браком в «Тальцах»

06:06 - Иркутск. Сибирские новости - Во Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля служба записи актов …

Мост через Иликту в Качугском районе открыт досрочно

05:56 - Качуг. Сибирские новости - Автодорожный мост через Иликту на 15 км автомобильной дороги Бирюлька - Большая …

Иркутская таможня выявляет контрафакт как при импорте, так и при экспорте товаров

05:50 - Иркутск. Сибирские новости - По итогам работы Иркутской таможни за январь - июнь 2017 года выявлено 43 …

«Летние джазовые сезоны» пройдут в Иркутске

05:43 - Иркутск. Сибирские новости - Концерт в рамках проекта «Летние джазовые сезоны» пройдет в …

В "Заповедном Прибайкалье" горит больше 1 тыс. га леса

05:15 - Иркутск. Сибирские новости - За минувшие сутки, 10 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области …