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Спасатели нашли пропавших в Иркутской области туристов из Ростова-на-Дону

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Иркутск. Сибирские новости - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовавшие акваторию горных рек Восточных Саян, обнаружили группу туристов из Ростова-на-Дону. Их нашли в 40 км от начала маршрута. С воздуха спасатели увидели два катамарана, сплавляющиеся по реке Онот.

«Сотрудники МЧС встретили путешественников ниже по течению. По их словам, туристическая группа находится в полном составе и в помощи не нуждается. От предложенной эвакуации они отказались и продолжили свой путь по назначенному маршруту», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, туристическая группа из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышла в назначенное время на связь с родственниками. Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области накануне.

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2017-07-12 11:18:31




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