|
В Саянске выбрали подрядчиков на выполнение работ «Народных инициатив»
12:10 - Саянск. Сибирские новости - В Саянске закончились аукционы по определению подрядчиков на выполнение работ, …
Сергей Левченко: На экологическом водном форуме будем искать решения проблем Байкала
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом …
Реализацию программы капитального ремонта обсудили в Саянске
12:02 - Саянск. Сибирские новости - В Саянске обсудили выполнение работ по реализации капремонта на ежемесячном …
Врио ректора ИрГАУ: проблему кадров в сельском хозяйстве надо решать системно
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Проблему, связанную с закреплением специалистов в сфере сельского хозяйства …
Полномочия по управлению школами хотят передать от муниципалитетов на уровень регионов
11:54 - Москва. Сибирские новости - Полномочия по управлению школами менее чем за три года перейдут от муниципалитетов …
В. Шуба заявил о необходимости разработать отдельный закон, регулирующий торговлю алкоголем в Интернете
11:50 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым …
Сергей Левченко обсудил с Ольгой Васильевой пути развития высшей школы
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудил с министром образования …
Капсулу с посланием поколению 2017 года, заложенную 50 лет назад, вскрыли в Тайшетском районе
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Шиткино Тайшетского района прошел втором слет мальчишек «Внуки …
По итогам весеннего призыва в Иркутской области на службу отправились 3,162 тыс. человек
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - За время весенней призывной кампании на военную службу из Иркутской области …
Спасатели нашли пропавших в Иркутской области туристов из Ростова-на-Дону
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовавшие …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нешуточные страсти разгорелись в Иркутске после завершения первого международного культурного форума «Байкал-Тотем». Обсуждалось всё — от суммы бюджетного финансирования до этичности проведения концерта-перфоманса у закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Сибирские новости» решили выяснить у организаторов Андрея Швайкина и Анатолия Борозненко, в чем основная миссия форума, сколько требуется финансовых средств на такую масштабную организацию и какова роль политики в этом внезапно возникшем винегрете.
Во второй части рейтинга мы продолжаем вспоминать, где именно и почему мерзли жители Иркутской области в прошедший зимний период.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Пресс-релиз
ВТБ в Иркутске открыл группе компаний «Труд», крупнейшему многоотраслевому холдингу Сибири и Дальнего Востока, кредитно-документарный лимит в размере 3 млрд рублей.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам». В этом году на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, 28 из них представлены предпринимателями из регионов Байкала и Дальнего Востока.
В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги. Для всех горожан и сотрудников Братской промплощадки РУСАЛа с 10 по 16 июля проходят праздничные мероприятия.