По итогам весеннего призыва в Иркутской области на службу отправились 3,162 тыс. человек
Иркутск. Сибирские новости - За время весенней призывной кампании на военную службу из Иркутской области отправились 3,162 тыс. человек. Это составляет 100% от плана, поставленного перед регионом штабом Центрального военного округа. Об этом сообщил военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.
В весеннюю призывную кампанию в регионе работало 42 призывных комиссии и 23 пункта призыва. Во всех муниципальных образованиях были проведены социально-патриотическая акция «День призывника» и торжественные проводы.
Всего подлежало вызову на заседание призывных комиссий 13,12 тыс. человек. Было призвано 3,253 тыс. человек, отправлено в войска - 3,162 тыс. Из них высшее образование имеют 296 человек. В вооруженные силы РФ определены 2,871 тыс. человек. В федеральную службу войск национальной гвардии - 291 призывник.
Освобождение от призыва получили 1,917 тыс. человек. Из них признаны ограничено-годными к службе 1,7 тыс. человек, негодными - 211 человек. Имеют ученую степень - пять человек.
Отсрочки получили более 7 тыс. человек. Из них по состоянию здоровья - 1,317 тыс. человек, по семейному положению - 55, по образованию - 5,634 тыс. «Показатель годности увеличился и достиг 72,7%. Это на 2,9% больше показателя осеннего призыва. Это произошло за счет уменьшения числа граждан, признанных не годными, и за счет тех, кому была предоставлена отсрочка от службы по состоянию здоровья», - добавил председатель врачебной комиссии Олег Козлов.
Уклонились от призыва на военную службу 13 человек. Также направлено обращение в органы полиции о розыске граждан, которым не удалось доставить повестку о призыве по месту жительства, таких 974 человека. Из них разыскано и оповещено 298 граждан. К административной ответственности привлечено 99 человек.
Заключение о признании граждан не прошедшим военную службу по осеннему призыву без законных оснований вынесено в отношении 232 человек.
Все призывники обеспечены обмундированием, соответствующим роду войск. Стоимость обмундирования для вооруженных сил РФ составила 13,85 тыс. руб. Подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ прошли 808 призывников.
«Весенняя призывная комиссия прошла своевременно, без происшествий и без задержек», - заключил С. Карамышев.
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2017-07-12 11:40:20