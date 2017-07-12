Капсулу с посланием поколению 2017 года, заложенную 50 лет назад, вскрыли в Тайшетском районе
Иркутск. Сибирские новости - В поселке Шиткино Тайшетского района прошел втором слет мальчишек «Внуки героев клятву дают». В рамках этого мероприятия была вскрыта капсула с посланием поколению 2017 года, которая 50 лет назад была заложена в постамент памятника Зое Космодемьянской, сообщает пресс-служба ЗС области.
Первый слет мальчишек прошел в мае 1967 года. Тогда на встречу поколений для разговора о прошлом и будущем собрались ветераны революции, участники Гражданской и Отечественной войн, 800 мальчишек из 20 населенных пунктов Тайшетского района. Вместе с ними на мероприятие пришли более двух тысяч шиткинцев. Именно тогда участники первого слета решили написать письмо потомкам 2017 года.
Второй слет, организованный администрацией Тайшетского района при поддержке Законодательного Собрания региона, вновь объединил сотни людей. В Шиткино приехали школьники из Тайшета, села Бирюса, Юрт, Бузыканово, Бирюсинска, Новотрёмино, Квитка, Талой, Черчета и других населенных пунктов. В слете приняли участие и те самые мальчишки, которые 50 лет назад замуровывали капсулу.
По словам исполняющего обязанности мэра Тайшетского района Михаила Малиновского, всем, кто принимает участие в мероприятии, выпала честь прикоснуться к истории, услышать, о чем думали и что хотели передать потомкам ребята в далеком 1967 году.
Честь вскрыть капсулу выпала участнику первого слета мальчишек Константину Щуревичу и ученику 23-й школы Тайшета Данилу Голованову. Все присутствующие направились к памятнику Зое Космодемьянской, чтобы своими глазами увидеть ту самую капсулу, ради которой все и собрались. Послание-1967 на двух листах содержит подробное описание жизни района в те годы, например, приводятся такие цифры: «В районе проживает 56300 человек. На территории района дислоцируются 6 леспромхозов, 2 химлесхоза, 4 лесхоза, 2 справные конторы, мебельная фабрика. В 106 общеобразовательных школах района обучается 12116 учащихся». Также в письме, адресованном новому поколению из прошлого века, говорится следующее: «Под девизом «Мы за все в ответе», «Знай свой край и его героев» мы учимся, работаем и живем. Через десятилетия, разделяющие нас, мы протягиваем вам руку дружбы и товарищества».
Продолжая традицию, новое послание в постамент памятника заложили глава Шиткино Владимир Марченко и ученик Шиткинской школы Алексей Козырицкий. В письме потомкам также дана сегодняшняя картина жизни района в цифрах, акцент сделан на сохранении истории Великой Отечественной войны в памяти юных сибиряков. «Мы последнее поколение, которое сегодня имеет возможность пообщаться с участниками Великой Отечественной войны. Они еще живут рядом с нами. На сегодняшний день в Тайшетском районе осталось 29 ветеранов, самому «старшему» из которых 96 лет, а младшему 90. В наше время в 2011 году было организовано международное общественное движение «Бессмертный полк», участники которого ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов и сел с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В 2015 году к этому движению присоединился Тайшетский район, и с каждым годом участников этой акции становится все больше! Дорогие потомки, а ведь именно Вам предстоит встретить 100-летний юбилей Победы! Интересно, какой он будет, этот победный 2045 год?! Просим вас, не теряйте память о Великом подвиге русского народа. Любите свою Родину, приумножайте историю Тайшетского района, растите детей патриотами своей Отчизны! Храните в годах добро, правду, совесть!», - говорится в послании 2017 года.
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2017-07-12 11:42:15