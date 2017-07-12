Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 12.07.2017, 14:01
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.74 (+0.44)
EUR 69.20 (+0.43)
10 CNY 89.32 (+0.66)
Информер праздники сегодня

Сергей Левченко обсудил с Ольгой Васильевой пути развития высшей школы

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудил с министром образования России Ольгой Васильевой пути развития высшей школы. Встреча состоялась накануне в Москве.

Глава региона сообщил федеральному министру, что ученый совет Иркутского государственного университета утвердил шесть кандидатур на должность ректора вуза. Губернатор отметил, что правительство региона заинтересовано в том, чтобы университет возглавил хороший специалист, ученый, организатор, пользующийся уважением профессуры и студентов, видящий перспективы продвижения вуза на площадки других городов и регионов.

На встрече также обсуждался вопрос празднования столетия ИГУ. С. Левченко, понимая важность и значимость события, согласился возглавить оргкомитет по подготовке к юбилею, состав которого в настоящее время формируется.

Кроме того, губернатор выразил озабоченность будущими выборами ректора в Иркутском государственном аграрном университете им. А. А. Ежевского и предстоящей процедурой аккредитации, которую должен пройти Иркутский государственный университет путей сообщения. "Мы живем в студенческом городе, в вузах Иркутска обучаются наши дети, которым строить и развивать регион, поэтому важно, какую базу они получат при обучении будущей профессии", - подчеркнул С. Левченко.

Ссылки по теме:

2017-07-12 11:46:17




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!