В. Шуба заявил о необходимости разработать отдельный закон, регулирующий торговлю алкоголем в Интернете
Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба заявил о необходимости разработать отдельный закон, регулирующий торговлю алкоголем в Интернете. Обсуждение этого вопроса уже проводилось в СФ.
В частности, было высказано мнение, что снятие запрета на дистанционную продажу алкогольной продукции позволит заменить легальным нелегальное предложение в Интернете. Что касается будущего закона, то, по мнению В. Шубы, он должен содержать нормы о введении нового вида лицензий - на розничную продажу алкоголя через Интернет, о включении сайтов компаний в государственный реестр, о том, что вся продукция должна проходить через Единую государственную информационную автоматизированную систему (ЕГАИС).
«Работа над законопроектом будет проводиться с привлечением широкого круга экспертов из государственных органов, IT-сферы, торговых компаний», - цитирует В. Шубу пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Также сенатор сообщил, что в ближайшее время планируется принять поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об усилении ответственности за незаконное производство и оборот продукции. Кроме того, изменения коснутся федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Авторами обеих инициатив выступили члены СФ.
В. Шуба напомнил, что работа в этом направлении ведется сенаторами уже два года по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ряд законодательных изменений уже позволили увеличить доходы бюджета от акцизов на алкоголь по итогам 2016 года на 56 млрд руб.
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2017-07-12 11:50:23