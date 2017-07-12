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Полномочия по управлению школами хотят передать от муниципалитетов на уровень регионов

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Москва. Сибирские новости - Полномочия по управлению школами менее чем за три года перейдут от муниципалитетов на уровень регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву. «У нас нет 5 - 10 лет. Я думаю, это будет даже быстрее, чем за три года, потому что это необходимость времени», - отметила министр. По ее словам, таких регионов, где было бы предпочтительнее оставить муниципальное управление, нет.

Она подчеркнула, что откладывать решение этого вопроса не стоит, потому что это эффективная модель и не требует затрат. «Передача полномочий, наоборот, снизит затраты. Сейчас при муниципальном управлении есть единицы, которые отвечают за школьные дела. Если вы эти единицы сокращаете и переводите на региональный уровень, то у вас идет оптимизация даже на низовом уровне, потому что такое количество административных единиц является излишним», - отметила О. Васильева.

Она добавила, что уже в настоящее время управление образованием осуществляется в нескольких регионах, в том числе в Москве, Самарской, Псковской и Тамбовской областях, однако регионы выбрали для себя разные формы. В ближайшее время будет отобрано еще 11 - 12 пилотных регионов.

Как сообщили «Сибирским новостям» в региональном министерстве образования, об Иркутской области пока речи не идет.

«Нужно вернуться к региональному управлению в системе образования, потом что самоуправлением мы школы немного тормозим, по качеству тормозим. А правовые нормы уже сейчас позволяют это сделать», - считает министр.

Передача полномочий на уровень регионов позволит более эффективно тратить выделенные на образование средства. «Все говорят, что сфера недофинансирована, но даже то, что есть, должно идти в правильное русло», - отметила О. Васильева.

По ее словам, передача управления школами от муниципалитетов к регионам необходима для создания единого образовательного пространства. Сегодня учредителями всех школ в РФ являются муниципалитеты, и закон позволяет им самостоятельно формировать школьную программу.

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2017-07-12 11:54:27




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