Врио ректора ИрГАУ: проблему кадров в сельском хозяйстве надо решать системно
Иркутск. Сибирские новости - Проблему, связанную с закреплением специалистов в сфере сельского хозяйства на местах, необходимо решать системно. Об этом 11 июня на выездном заседании Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской области заявил врио ректора Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского Юрий Вашукевич. Мероприятие, на котором обсуждались вопросы обеспечения населения области местными продуктами питания, прошло на площадке СХ ПАО «Белореченское» в Усольском районе.
«У нас должен быть закон о сельском хозяйстве, и в нем обязательно должен быть раздел, касающийся подготовки кадров. Работу необходимо вести системно и не на стадии поступления в вуз. Надо внедрять систему агробизнесобразования с начальных классов, работать со школами, которых уже обязали во неурочное время в факультативном режиме занимать детей чем-нибудь полезным. И здесь огромный потенциал, связанный с сельскими территориями. Все это должно быть прописано в законе, включая и самую последнюю стадию - закрепление специалистов на местах», - считает Ю. Вашукевич.
По его словам, вуз оказывает поддержку своим выпускникам, однако этого недостаточно. «Должна работать система с созданием инфраструктуры на сельских территориях, условий для дальнейшего обучения специалистов, актуализации их знаний, постоянного внедрения новых технологий. Там, где такой закон принят, есть результаты. Сейчас мы не имеем возможности, механизмы закрепления специалистов на местах. Такой механизм, как целевой набор, сегодня не работает», - добавил врио ректора.
Еще один вопрос, над которым надо работать, - это престижность работника сельского хозяйства, считает руководитель вуза. «Мы стараемся готовить специалистов на достаточно хорошем уровне. У нас хороший квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Почти 56% специальностей нашего вуза - это чисто аграрные специальности: агрономы, зоотехники, ветеринары. Есть 64 смежных направления: теплоэнергетика, лесное дело, землеустройство, кадастры», - добавил руководитель университета.
По его словам, в настоящее время вуз «ощущает очень серьезное давление со стороны министерства образования и науки РФ». «Министерство считает, что подготовка кадров в ведомственных вузах недостаточно хороша, и все время указывает аграрным университетам на то, что у нас невысокий балл по ЕГЭ для поступления. На самом деле, это отчасти так, потому что к нам поступают ребята в основном из сельской местности - их больше 60%. И тут вопрос, наверное, правильнее будет задавать самому министерству: почему у них такой невысокий средний балл по ЕГЭ», - отметил Ю. Вашукевич.
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2017-07-12 11:59:25