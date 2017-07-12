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Реализацию программы капитального ремонта обсудили в Саянске

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Саянск. Сибирские новости - В Саянске обсудили выполнение работ по реализации капремонта на ежемесячном совещании с руководителями федеральных и областных органов при мэре городского округа. О выполняемых работах в рамках программы сообщила и.о. заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города Мария Данилова

Так, капремонту подлежал жилой дом в мкрн. Промбаза, пострадавший от пожара в апреле. Кровля дома была полностью отремонтирована еще к началу июня. При пожаре пострадали 63 квартиры. В настоящее время в полном объеме отремонтированы 52 квартиры.

Продолжается капремонт автомобильной дороги по улице Советской Армии. Выполнена разборка и частичный монтаж бортового камня, продолжается укладка выравнивающего слоя и ливневой канализации (монтаж труб, колодцев).

На магистральном водоводе заменили трубы на левой «нитке» протяженностью 520 м, «нитка» запущена в работу. Также идет укладка правой «нитки» - к настоящему времени уложено 1,1 тыс. м, что составляет половину от запланированного объема.

Начался капремонт дома № 2 в мкрн. Юбилейный. Подрядная организация - ООО «Автоматика». На объекте произведут ремонт инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, отопления), электроснабжения, а также подвального помещения (в том числе электрощитовой, цокольных окон, входной двери в подвал).

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2017-07-12 12:02:46




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