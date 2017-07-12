В Саянске выбрали подрядчиков на выполнение работ «Народных инициатив»

12:10 - Саянск. Сибирские новости - В Саянске закончились аукционы по определению подрядчиков на выполнение работ, …

Сергей Левченко: На экологическом водном форуме будем искать решения проблем Байкала

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом …

Реализацию программы капитального ремонта обсудили в Саянске

12:02 - Саянск. Сибирские новости - В Саянске обсудили выполнение работ по реализации капремонта на ежемесячном …

Врио ректора ИрГАУ: проблему кадров в сельском хозяйстве надо решать системно

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Проблему, связанную с закреплением специалистов в сфере сельского хозяйства …

Полномочия по управлению школами хотят передать от муниципалитетов на уровень регионов

11:54 - Москва. Сибирские новости - Полномочия по управлению школами менее чем за три года перейдут от муниципалитетов …

В. Шуба заявил о необходимости разработать отдельный закон, регулирующий торговлю алкоголем в Интернете

11:50 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым …

Сергей Левченко обсудил с Ольгой Васильевой пути развития высшей школы

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудил с министром образования …

Капсулу с посланием поколению 2017 года, заложенную 50 лет назад, вскрыли в Тайшетском районе

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - В поселке Шиткино Тайшетского района прошел втором слет мальчишек «Внуки …

По итогам весеннего призыва в Иркутской области на службу отправились 3,162 тыс. человек

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - За время весенней призывной кампании на военную службу из Иркутской области …

Спасатели нашли пропавших в Иркутской области туристов из Ростова-на-Дону

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, обследовавшие …