В Саянске выбрали подрядчиков на выполнение работ «Народных инициатив»
Саянск. Сибирские новости - В Саянске закончились аукционы по определению подрядчиков на выполнение работ, включенных в основной перечень мероприятий проекта «Народные инициативы», который включает в себя 13 пунктов.
Уже заключено пять контрактов с подрядчиками. Работы по обустройству стадиона школы № 5, а также устройство теневых навесов в детских садах № 35 и № 36 будет выполнять ООО «Каскад». На работы по школьному стадиону отводится 75 дней с момента заключения контракта. Теневые навесы в детских садах должны быть готовы до 15 августа. Подписан контракт с АО «Ксил» на приобретение десяти детских игровых площадок. Контракт на выполнение пешеходной дорожки по улице Бабаева в районе дома № 38 мкрн. Мирный заключен с ООО «Чистоград». Оставшиеся контракты находятся в стадии заключения.
В число мероприятий основного перечня вошли: ямочный ремонт дорог и ремонт фасада детского сада № 21 «Брусничка».
ООО «Иркутскпрофстрой» обустроит две пешеходные дорожки - к детскому саду № 35, и по пр. Ленинградский в районе дома № 8.
ООО «Дорожная служба Иркутской области» установит автобусные остановки на подъезде к Саянску в районе второго подъема, а также проведет асфальтирование дорожек к траурному павильону на городском кладбище.
Автобусной остановкой «Промбаза» будет заниматься ООО «Каскад».
Общая сумма «Народных инициатив» составляет 9,017 млн руб. Их них областные средства - 8,116 млн руб., софинансирование из средств местного бюджета - 902 тыс руб. По результатам торгов сумма экономии составила 768,8 тыс. руб. На эти средства будут выполняться мероприятия из дополнительного перечня.
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2017-07-12 12:10:41