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Стоимость реконструкции участка трассы «Байкал» с 47 по 55 км за год возросла почти на 500 млн рублей
12:45 - Москва. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» объявило конкурс по отбору подрядчика для …
Пропавшую в Братске пенсионерку на четвертые сутки нашли сотрудники Росгвардии
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Пропавшая пенсионерка из Братска найдена сотрудниками Росгвардии на четвертые …
За полгода в Иркутской области возведено 1,243 тыс. зданий
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - За первое полугодие в Иркутской области введены в строй 90 км линий электропередачи …
Депутаты Законодательного Собрания находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей …
ИркАЗ к концу года будет производить продукцию только с добавленной стоимостью
12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев посетил шелеховскую промплощадку …
Правительство Иркутской области планирует подписание меморандума с Росатомом
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с генеральным директором …
Минздрав: главврачи против передачи обязательств по привлечению медкадров на региональный уровень
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Медицинская общественность твердо убеждена, что передача обязательств по …
В Иркутске проходит «Парад нетрезвых водителей»
11:55 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники полиции организовали выставку транспортных средств, …
В Саянске планируется организовать кластер межмуниципальных медицинских центров
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко 11 июля побывал …
«Гражданская Платформа» определилась с кандидатами на муниципальных выборах
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - На общем собрании Иркутского регионального отделения партии «Гражданская …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Нешуточные страсти разгорелись в Иркутске после завершения первого международного культурного форума «Байкал-Тотем». Обсуждалось всё — от суммы бюджетного финансирования до этичности проведения концерта-перфоманса у закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Сибирские новости» решили выяснить у организаторов Андрея Швайкина и Анатолия Борозненко, в чем основная миссия форума, сколько требуется финансовых средств на такую масштабную организацию и какова роль политики в этом внезапно возникшем винегрете.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Пресс-релиз
Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев посетил шелеховскую промплощадку компании. В ходе визита он встретился с руководителями дирекций Иркутского алюминиевого завода и побывал на производстве. Комментируя итоги поездки, Владислав Соловьев отметил, что ИркАЗ стабильно развивается, наращивает объемы производства продукции с добавленной стоимостью и уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции.
Управляющий директор Братского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Евгений Зенкин и мэр Братска Сергей Серебренников в присутствии генерального директора РУСАЛа Владислава Соловьева подписали дополнительное соглашение о взаимном сотрудничестве между администрацией Братска и компанией РУСАЛ.
ВТБ в Иркутске открыл группе компаний «Труд», крупнейшему многоотраслевому холдингу Сибири и Дальнего Востока, кредитно-документарный лимит в размере 3 млрд рублей.