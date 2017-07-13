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«Гражданская Платформа» определилась с кандидатами на муниципальных выборах

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Иркутск. Сибирские новости - На общем собрании Иркутского регионального отделения партии «Гражданская Платформа» 13 июля утвержден список из семи кандидатов на должности глав муниципальных образований.
Напомним, выборы в органы местного самоуправления состоятся 10 сентября и охватят значительную часть городов, районов, городских и сельских поселений.

Как сообщает пресс-служба партии, на должность главы Нижнеудинска выдвинут индивидуальный предприниматель Сергей Куклин. На должность мэра Тулунского района - временно неработающий Сергей Зарубин. Мэра Жигаловского района - пенсионер Георгий Зарукин. Главы поселка Култук Слюдянского района - коммерческий директор ООО «Автолом» Владимир Межов. На должность главы Марковского муниципального образования (Иркутский район) - пенсионер Любовь Аликина. На должность мэра Усолье-Сибирского - индивидуальный предприниматель Антон Угланов. Главы Никольского муниципального образования (Иркутский район) - заведующая общежитием № 10 ИРНИТУ Наталья Кудряшова.

Кроме того, индивидуальный предприниматель Николай Андреев выдвинут кандидатом от «Гражданской Платформы» на дополнительные выборы в Думу Иркутска по одномандатному избирательному округу № 16, а 11 кандидатов будут баллотироваться от партии в Думу Марковского муниципального образования.

«Наша партия выдвинула достойных кандидатов, у нас есть серьезные, обоснованные предложения по решению социально-экономических проблем местного уровня. В ходе предвыборной кампании мы обязательно дополним и скорректируем нашу программу действий с учетом пожеланий избирателей», - отметил секретарь регионального политического комитета «Гражданской Платформы», депутат Законодательного Собрания Иркутской области Владимир Матиенко.

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2017-07-13 11:46:09




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