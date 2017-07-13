В Саянске планируется организовать кластер межмуниципальных медицинских центров

Иркутск. Сибирские новости - Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко 11 июля побывал с рабочим визитом в Саянске. В частности, во время рабочей поездки он осмотрел филиал Саянской городской больницы (бывшая медсанчасть АО «Саянскхимпласт»). Напомним, подразделение начало работать 9 июня нынешнего года.



На базе первого блока площадью почти 500 кв. м бывшей медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт» начали работать кабинеты участкового терапевта, доврачебного приема и отделения профилактических осмотров. Как сообщает пресс-служба минздрава, на основе этого подразделения планируется создать межрайонный центр медицинской профилактики с использованием формата выездной работы и проведением профилактических мероприятий. Они охватят жителей Нукутского, Заларинского, Куйтунского, Балаганского районов и городов Саянск и Зима. Общая численность населения в этих муниципальных образованиях составляет 160 тыс. человек, из которых 40 тыс. дети.



Специалисты будут проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, ранней диагностике заболеваний, а также предотвращению осложнений артериальной гипертензии, повторных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) и инфарктов. Спустя месяц, 7 июля, в филиале Саянской городской больницы открылось стоматологическое отделение. В третьем блоке площадью около 500 кв. м был выполнен косметический ремонт. Приобретена медицинская мебель, медицинское и технологическое оборудование.



В эксплуатацию подготовлено 13 помещений, в семи из них в две смены проводится прием пациентов стоматологического профиля - взрослых и детей. Остальные шесть помещений используются для функционирования подразделения в целом. О. Ярошенко побывал в отделении, пообщался с врачами и пациентами. Отделение рассчитано на 50 посещений в день. На его базе планируется сформировать межрайонный стоматологический центр для развития системы оказания специализированной стоматологической помощи взрослым и детям. Основой работы службы станет не только неотложная и помощь, направленная на решение клинических проблем в полости рта, но и предупреждение, профилактика и выявление заболеваний. Кроме того, в центре будет оказываться помощь пациентам с сопутствующими заболеваниями.



Межрайонный стоматологический центр также станет базой для непрерывного медицинского образования. С 1 января 2016 года вступление в систему непрерывного медицинского образования (НМО) обязывает специалистов, получивших сертификаты в 2016 году и позднее, ежегодно получать 50 академических часов, набранных за счет программ непрерывного образования и образовательных мероприятий. Создание межрайонного стоматологического центра даст возможность специалистам города Саянска и близлежащих территорий обучаться ближе к месту работы без необходимости посещения областного центра.



Также министр посетил первично-сосудистое отделение (ПСО) Саянской городской больницы. Оно было открыто в 2012 году. Сейчас в подразделении развернуто 35 коек, в том числе шесть реанимационных. За день через отделение проходят до пяти - шести пациентов. Здесь пациенты получают не только экстренную медицинскую, но и стационарную помощь, которая также включает в себя комплексную реабилитацию. С пациентами в первичном сосудистом отделении работают врачи-неврологи, реабилитологи, логопеды, врач ЛФК, психолог.



Развитие оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями станет одним из направлений деятельности кластера межмуниципальных центров. Для более эффективного оказания помощи планируется дополнительная подготовка неврологов, кардиологов, реабилитологов, анестезиологов-реаниматологов.

В отделениях интенсивной терапии, которые будут находиться в зоне ответственности кластера, будет организован мониторинг всех больных с ОНМК и острым коронарным синдромом, находящихся на лечении в близлежащих районных больницах, для оперативного определения маршрута лечения и доставки в саянское ПСО. Это позволит оптимизировать схему уже имеющейся системы медицинской эвакуации пациентов в ПСО.



В рамках этого направления команда минздрава совместно с руководством больницы посетила действующую вертолетную площадку. Обсуждались вопросы дальнейшего развития площадки для приема нового вертолета, который получит Иркутская область по федеральной программе.



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2017-07-13 11:48:38