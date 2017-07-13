Стоимость реконструкции участка трассы «Байкал» с 47 по 55 км за год возросла почти на 500 млн рублей

12:45 - Москва. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» объявило конкурс по отбору подрядчика для …

Пропавшую в Братске пенсионерку на четвертые сутки нашли сотрудники Росгвардии

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Пропавшая пенсионерка из Братска найдена сотрудниками Росгвардии на четвертые …

За полгода в Иркутской области возведено 1,243 тыс. зданий

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - За первое полугодие в Иркутской области введены в строй 90 км линий электропередачи …

Депутаты Законодательного Собрания находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей …

ИркАЗ к концу года будет производить продукцию только с добавленной стоимостью

12:15 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев посетил шелеховскую промплощадку …

Правительство Иркутской области планирует подписание меморандума с Росатомом

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с генеральным директором …

Минздрав: главврачи против передачи обязательств по привлечению медкадров на региональный уровень

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Медицинская общественность твердо убеждена, что передача обязательств по …

В Иркутске проходит «Парад нетрезвых водителей»

11:55 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники полиции организовали выставку транспортных средств, …

В Саянске планируется организовать кластер межмуниципальных медицинских центров

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко 11 июля побывал …

«Гражданская Платформа» определилась с кандидатами на муниципальных выборах

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - На общем собрании Иркутского регионального отделения партии «Гражданская …