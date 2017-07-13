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В Иркутске проходит «Парад нетрезвых водителей»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске сотрудники полиции организовали выставку транспортных средств, которые попали в дорожно-транспортные происшествия под управлением нетрезвых водителей.

На улице 3-е июля вблизи «130-го квартала» расположены восемь участников «парада»: шесть автомобилей и два мотоцикла. С каждым транспортным средством связана какая-либо трагедия на дороге, в результате которой погиб или пострадал человек. Из ряда прочих автомобильный аварий, представленный транспорт объединяет одно - в момент ДТП каждый из водителей не выполнил элементарное требование безопасности дорожного движения, а именно находился за рулем в нетрезвом виде.

Статистика свидетельствует, что только в Иркутске с начала года в результате аварий с участием пьяных водителей погибло семь человек и более 60 получили травмы.

В рамках акции полицейские установили специально изготовленные дорожные знаки, а каждая поврежденная машина имеет пояснительную надпись, повествующую об обстоятельствах ДТП. В числе свидетелей мероприятия обычные автомобилисты или пешеходы, которые посещают 130-й квартал.

Как отмечают организаторы, именно наглядная демонстрация последствий автомобильных аварий вызовет у водителей чувство страха перед тем как сесть за руль в нетрезвом виде. Многие иркутяне фотографируют иномарки и выставляют их в социальные сети с призывами не пить за рулем.

«Парад нетрезвых водителей» проходит в рамках пропагандистского проекта «Трезвая пятница» и будет проводиться до субботы.

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2017-07-13 11:55:10




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