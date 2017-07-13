Минздрав: главврачи против передачи обязательств по привлечению медкадров на региональный уровень

Иркутск. Сибирские новости - Медицинская общественность твердо убеждена, что передача обязательств по привлечению медицинских кадров на региональный уровень приведет к негативным кадровым последствиям для всей сферы здравоохранения региона.



Как сообщает пресс-служба минздрава по итогам рабочего визита главы ведомства Олега Ярошенко в Саянск, где прошло совещание с главными врачами больниц, расположенных в близлежащих территориях, руководители медицинских организаций и сотрудники местной городской больницы выразили обеспокоенность проектом закона, принятым в первом чтении на 52-й сессии Законодательного Собрания.



Документ был разработан и внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по здравоохранению и социальной защите Андреем Лабыгиным. Напомним, проектом закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» предлагается установить, что условия по привлечению медицинских кадров, в том числе обеспечение жильем, выплату подъемных и другие меры поддержки, должно осуществлять правительство Иркутской области.



При этом данные полномочия не снимаются с органов местного самоуправления, исполняющих их в настоящее время: они также могут создавать условия для привлечения врачей, если это позволяет местный бюджет.



«Проект закона был принят, несмотря на отрицательное заключение в связи с несоответствием его нормам федерального законодательства губернатора Иркутской области Сергея Левченко, замечания региональной прокуратуры и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Кроме того, в адрес губернатора и председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Андрея Лабыгина, а также министра Олега Ярошенко поступило инициативное коллективное письмо от главных врачей», - сообщает пресс-служба минздрава.



На встрече в Саянске присутствовали главные врачи, которые в числе более 30 руководителей медицинских организаций из городов и районов Иркутской области выступили категорически против отмены пункта 13, который закрепляет за муниципальными образованиями полномочия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических сотрудников для работы в медицинских организациях.



Многие из этих врачей подписали коллективное письмо в адрес председателя Законодательного Собрания Сергея Брилки и вице-спикера Андрея Лабыгина. До настоящего времени главные врачи не получили мотивированного ответа от председателя комитета. При этом, отмечается в сообщении пресс-службы минздрава, ответ от правительства Иркутской области был направлен в срок в соответствии с законодательством.



Опыт показывает, что у муниципалитетов есть возможность разрабатывать и реализовывать программы социальной поддержки медицинских работников. Из 42 в 31 муниципальном образовании разработаны программы социальной поддержки медицинских работников.



В большинстве из 31 муниципального образования они в большей или меньшей степени финансируются и имеют реальную отдачу. Так, в результате слаженной совместной работы администрации Иркутска, медицинских организаций, а также минздрава, укомплектованность здесь в среднем составляет 65,2% при среднеобластном показателе 56,1%.



Меры поддержки приняты и в ряде других муниципальных образованиях Иркутской области. В Заларинском районе предоставляются земельные участки, ведомственное жилье, подъемные в размере 100 тыс. руб., ежемесячно компенсируются расходы по найму жилья. В 2016 году привлечено семь врачей, укомплектованность составила 55,2% и выросла на 10,4% по сравнению с 2015 годом.



Восемь муниципальных образований совместно с главными врачами на паритетных основах выплачивают социальную стипендию по 3 - 5 тыс. руб. студентам, обучающимся по целевому договору, а также обеспечивают им проезд к месту стажировки и съем жилья.



В Бодайбинском районе предоставляются жилые помещения по договору найма, подъемные в размере 400 тыс. руб. В Ангарске, Усть-Илимске, Братске разработаны муниципальные программы, в рамках которых врачам частично компенсируют затраты на аренду жилья, выплачивают достойные подъемные, предоставляется земля для строительства, а также другие льготы.



Консолидированные меры регионального правительства совместно с муниципальными образованиями позволили увеличить укомлектованность врачами медицинских учреждений с 53,2% в 2013 году до 56,1% в 2016 году - это сотни медицинских специалистов.



В Саянской городской больнице укомплектованность врачами и средним медперсоналом имеет положительную динамику и в 2016 году составила 53,4% и 86,8% соответственно. В этом году укомплектованность врачами составляет уже 54,6%, средним медицинским персоналом - около 90%. Больница ведет большую работу по привлечению специалистов.



При трудоустройстве медицинской организацией выплачивается единовременное подъемное пособие в размере 50 тыс. руб. Администрация больницы работает на перспективу, поэтому в прошлом году для поступления по целевому обучению было выдано 12 направлений, в этом - уже шесть, выпускники продолжают обращаться в больницу за получением направлений. Администрация города предоставляет служебное жилье, в 2016 году было представлено четыре квартиры новым сотрудникам.



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2017-07-13 12:01:40