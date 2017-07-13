Правительство Иркутской области планирует подписание меморандума с Росатомом
Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Сергей Левченко провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. В топливную компанию Росатома «ТВЭЛ» входит АО «Ангарский электролизный химический комбинат».
"Встреча получилась конструктивной, был озвучен главный вопрос - позиция Росатома о перспективах деятельности Ангарского комбината", - отметил С. Левченко.
Напомним, глава региона в апреле побывал на производственной площадке АЭХК. Предприятие, имеющее большое значение как для города Ангарска, так и для региона в целом, было основано в 1954 году и до 2014 года представляло собой комплекс сублиматного (конверсионного) и разделительного производств. С апреля 2014 года по решению Росатома сублиматное производство на АЭХК было остановлено.
На сегодня перспективы развития АЭХК связаны с организацией замещающих неядерных производств. Для этого Ангарская площадка обладает всеми необходимыми ресурсами: есть свободные производственные площади, развитая транспортная и инженерная инфраструктура, система обеспечения энергоресурсами и прочее. "Во время состоявшейся встречи достигнута договоренность о подготовке и подписании меморандума между Росатомом и правительством Иркутской области", - сообщил С. Левченко.
В меморандуме планируется зафиксировать два ключевых направления: продолжение работы по ядерному производству и совместной работе над реализацией неядерных проектов.
Для поиска и привлечения инвесторов и резидентов на площадку АО «АЭХК» и в индустриальный (промышленный) парк на площадке АО «АЭХК» в мае текущего года под эгидой регионального правительства создана совместная с ТВЭЛ, АЭХК и Ангарским округом рабочая группа.
Проекты, реализуемые непосредственно корпорацией «Росатом», а также предлагаемые правительством области для реализации в рамках межведомственного взаимодействия, направлены на создание благоприятной социально-экономической обстановки как на территории города Ангарска, так и Иркутской области.
Также не останется без внимания актуальный для жителей Ангарска вопрос о принадлежности дороги, пролегающей через территорию АЭХК.
В текущем году будет продолжена совместная работа по привлечению инвесторов на площадку АЭХК, в том числе с перспективой формирования индустриального парка на базе АО «АЭХК» в соответствии с требованиями Минпромторга России.
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2017-07-13 12:05:21