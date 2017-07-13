ИркАЗ к концу года будет производить продукцию только с добавленной стоимостью
Иркутск. Сибирские новости - Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев посетил шелеховскую промплощадку компании. Он встретился с руководителями дирекций Иркутского алюминиевого завода и побывал на производстве. Комментируя итоги поездки, Владислав Соловьев отметил, что ИркАЗ стабильно развивается, наращивает объемы производства продукции с добавленной стоимостью и уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции.
"Мы планируем, что ИркАЗ будет производить продукцию только с добавленной стоимостью - сплавы и катанку. Это сложная задача, но до конца этого года мы постараемся ее достичь", - цитирует Владислава Соловьева пресс-служба компании.
Генеральный директор РУСАЛа также подчеркнул, что компания уделяет большое внимание вопросам экологии. Так, на ИркАЗе идет планомерная модернизация фильтров на газоочистных установках, внедряется технология «ЭкоСодерберга». Готов план строительства новой сухой газоочистки на предприятии «Кремний», которая позволит выйти на показатель очистки воздуха до 99%.
Кроме того, компания активно инициирует благотворительные программы на территориях своего присутствия. Так, в регионах РУСАЛ разворачивает масштабную социально-культурную программу «РУСАЛ ФестивAL». В ее рамках 8 июля в Шелехове прошли гастроли Школы-студии МХАТ, 15 июля состоится уникальное лазерное шоу, а 22 июля Иркутск примет у себя Велоночь - экскурсионную велосипедную прогулку по городским достопримечательностям.
В Шелехове по инициативе генерального директора ИркАЗа Олега Буца и при поддержке ОК РУСАЛ начата реконструкция стадиона «Металлург», рассчитанная на три года, запланировано благоустройство прилегающей территории у храма Святых апостолов Петра и Павла и целый ряд других проектов.
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2017-07-13 12:15:16