Депутаты Законодательного Собрания находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске
Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске. Возглавляет рабочую группу вице-спикер Наталья Дикусарова. Также в поездке участвуют депутаты Роман Габов, Анатолий Дубас, Артем Лобков и Ольга Носенко. В ходе двухдневного визита парламентарии намерены побывать на целом ряде объектов города и района, для которых уже предусмотрено финансирование из регионального бюджета либо необходимы ремонт и реконструкция. Также в их планах - оценить ход реализации в территориях программы «Городская среда» и проекта «Народные инициативы».
Напомним, председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, обозначая планы на летний сезон, рассказал, что основная задача депутатов - парламентский контроль строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры. Как подчеркнул спикер, все работы должны быть выполнены качественно и в срок. По сообщению пресс-службы ЗС, 13 июля депутаты побывают в школах и детских садах, местном ДК «Дружба». Во Дворце культуры в рамках «Народных инициатив» в течение четырех лет проводятся различные ремонтные работы.
Так, в 2014 году проводился ремонт служебного коридора и помещений, 2015 - ремонт кровли, 2016 - ремонт главного входа с заменой входной группы. В этом году планируются работы по замене дверной группы и окон в универсальном зале, где проходят важные городские мероприятия. Городские власти подготовили также эскиз и предварительную смету на ремонт фасада ДК «Дружба» и благоустройство прилегающей площади на общую сумму почти 20 млн руб. В программе также посещение стадиона «Лесохимик», где планируется построить новые трибуны и провести рекультивацию футбольного поля. На эти работы готовится проектно-сметная документация.
При встрече парламентариев с мэром Усть-Илимска Вакилем Тулубаевым, председателем Думы Усть-Илимска Виталием Перетолчиным и депутатами, руководителями и должностными лицами администрации города власти муниципалитета рассказали о проекте комплексной застройки одного из микрорайонов Усть-Илимска. На этой территории планируется провести межевание для предоставления бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. На сегодня в городе 147 таких льготников подали заявления на выделение земли. Часть территории отведут под малоэтажную застройку.
Городские власти планируют создать в будущем микрорайоне необходимую улично-дорожную сеть и инженерную инфраструктуру. На это требуется по предварительным подсчетам 390 млн руб. Город рассчитывает на помощь областного бюджета. Н. Дикусарова, отметив важность для Усть-Илимска этого комплексного проекта, высказала мнение, что он требует и поддержки, и детального обсуждения, в том числе с энергетическими компаниями, которые могут выступить как инвесторы. Также она акцентировала внимание на том, что отправной точкой должна стать проектно-сметная документация, и ее разработка - полномочия муниципалитета.
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2017-07-13 12:18:42