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За полгода в Иркутской области возведено 1,243 тыс. зданий

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Иркутск. Сибирские новости - За первое полугодие в Иркутской области введены в строй 90 км линий электропередачи для электрификации сельского хозяйства, трансформаторные понизительные подстанции на 96,9 тыс. кВа, 19 нефтяных скважин, 4 км тепловых магистральных сетей, 4 км автодорог, 19 ретрансляторов УКВ, капитальные гаражи на 41 машиноместо. Водопровод и канализационные сети в результате строительных работ удлинились на 0,1 км, увеличилась вместимость гостиниц (на 38 мест) и турбаз (на 20). Об этом сообщает Иркутскстат.

В регионе появилось новые спортивные сооружения: с искусственным льдом (площадью 1,752 тыс. кв. м) и плоскостные (7,116 тыс. кв. м), школа на 1,275 тыс. учеников. Выстроены общетоварные склады площадью 2 тыс. кв. м, торговые предприятия (2,1 тыс. кв. м), торгово-развлекательные центры (964 кв. м) и некоторые другие объекты.
За полгода в Иркутской области возведено 1,243 тыс. зданий, из них 102 - нежилого назначения (промышленные, учебные и другие).

Сдано под ключ 5,56 тыс. квартир общей площадью 314,1 тыс. кв. м, из них 43,5% в сельской местности. При общем снижении жилищного строительства по сравнению с январем - июнем прошлого года на 6,8%, ввод жилья на селе вырос в 5,8 раза (в основном за счет активного строительства в Иркутском районе).

В целом по региону около трети введенного жилья построено населением за счет собственных и привлеченных средств. Без учета индивидуального строительства ввод жилья вели только в 6-ти муниципальных образованиях: Иркутске, Иркутском, Усть-Удинском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах, в Усть-Кутском МО.

Строительными организациями возводились многоквартирные дома, часть из них - малоэтажные блокированные и состоящие из блок-секций. Средняя стоимость строительства - 34,328 тыс. руб. за 1 кв. м, в том числе в городской местности - 39,26 тыс. руб, на селе - 25,153 тыс. руб. за «квадрат».

Небольшая часть жилья (8,6 тыс. кв. м или 2,7%) возведена на бюджетные средства, объем бюджетного строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 31%.

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2017-07-13 12:27:43




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