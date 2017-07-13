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Пропавшую в Братске пенсионерку на четвертые сутки нашли сотрудники Росгвардии

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Иркутск. Сибирские новости - Пропавшая пенсионерка из Братска найдена сотрудниками Росгвардии на четвертые сутки.

12 июля находясь на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны по Братску обратили внимание на пожилую женщину, которая бродила по лесу и имела неопрятный внешний вид. Капитан Олег Барышев и прапорщик Евгений Оришний, оставив служебный автомобиль на трассе, отправились на помощь. Кроме своего имени и фамилии найденная сотрудниками ОВО женщина ничего не могла рассказать, только просила пить.

Сотрудники прежде чем доставить пенсионерку в отдел полиции заехали в магазин, чтобы купить воды, где увидели ориентировку и поняли, что эту женщину разыскивают уже трое суток.

Позже выяснилось, что братчанка пропала в ночь на 9 июля и оказавшись на трассе потеряла ориентацию в пространстве и пошла не в сторону города, а в обратном направлении. Заплутав в лесу, женщина так и не смогла самостоятельно выйти к людям.

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2017-07-13 12:31:35




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