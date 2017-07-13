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Стоимость реконструкции участка трассы «Байкал» с 47 по 55 км за год возросла почти на 500 млн рублей

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Москва. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» объявило конкурс по отбору подрядчика для реконструкции участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» с 47 по 55 км. Как сообщается на сайте госзакупок, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 2,495 млрд руб. Из них планируемый объем выполнения работ на 2017 год составляет 48,753 млн руб.

Начало выполнения работ - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30 сентября 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 августа. Итоги подведут 11 августа.

Напомним, в августе 2016 года Иркутскую область с рабочим визитом посетил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. С контрольной проверкой глава ведомства проехал по федеральной трассе Р-258 «Байкал» от Иркутска до Култука. Московская делегация ознакомилась с ходом работ по реконструкции путепровода через железную дорогу на 96 км автомобильной дороги и осмотрела участки дороги км 26 - 47 и км 47 - 55. На тот момент было заявлено, что два данных участка готовы к реконструкции. Стоимость работ на первом участке составляла 3,656 млрд руб., на втором - 1,953 млрд руб.

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2017-07-13 12:45:52




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