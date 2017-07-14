Больше всего избирателей в Иркутске проживают в Свердловском округе
Иркутск. Сибирские новости - Территориальные избирательные комиссии Иркутской области провели работу по уточнению численности избирателей по состоянию на 1 июля.
Так, по сообщению пресс-службы региональной Избирательной комиссии, на территории Октябрьского округа Иркутска зарегистрированы 108,891 тыс. избирателей, Свердловского округа - 151,733 тыс., Ленинского - 115,26 тыс., Правобережного - 82,429 тыс.
В Жигаловском районе зарегистрированы 7,548 тыс. избирателей, в Мамско-Чуйском районе - 4,076 тыс. человек, в Эхирит-Булагатском районе - 23,96 тыс. человек, в Зиминском районе - 10,197 тыс. избирателей, в Казачинско-Ленском районе - 14,663 тыс., в Качугском - 14,55 тыс.
Ссылки по теме:
- В Иркутской области уточнили численность избирателей
- Число избирателей в Иркутской области снизилось более чем на 1 тысячу человек
- Число избирателей в Иркутске выросло более чем на 1 тыс. человек
- В Иркутской области уточнена численность избирателей
2017-07-14 06:19:24