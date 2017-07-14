АНХК во втором квартале возглавила медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности
Иркутск. Сибирские новости - ИА "Сибирские новости" опубликовало медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года.
АНХК стала лидером благодаря своему молодому сотруднику, разработавшему научный проект, победивший во Всероссийском конкурсе на лучшую научно-техническую разработку в секции «Переработка углеводородного сырья, угля, химии, нефтяной и газовой химии». Кроме того, АНХК имеет метрологическую службу, разработанную с учетом инновационных и информационно-технических требований, что было отмечено в ходе конкурса, проведенного региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний.
На второй позиции Байкальский филиал ПАО Сбербанк. Он участвует во внедрении технологии оплаты проезда в общественном транспорте Иркутска банковскими картами. Проект осуществляется в рамках «дорожной карты», подписанной между администрацией Иркутска и филиалом ПАО Сбербанк.
Третье место разделили компании МТС, Ростелеком и ВСЖД.
За второй квартал 2017 года специалистами Агентства обработано 15151 материал. В том числе газеты - 3653; радио - 1087; телевидение - 2048; интернет-источники - 8363.
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2017-07-14 06:34:12