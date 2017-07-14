Количество обращений на «горячую линию» Роспотребнадзора увеличилось почти в два раза
Иркутск. Сибирские новости - За полгода на телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступило 670 обращений граждан (за шесть месяцев 2016 года - 348). Среди общего количества обращений 63,4% касались вопросов защиты прав потребителей: продажа технически сложных товаров бытового назначения, продажа швейных товаров, обуви, продажа товаров по образцам, розничная продажа прочих товаров, оказание бытовых услуг.
Вопросов санитарного законодательства касались 30% обращений. «Среди них обращения на качество и безопасность пищевых продуктов, условия их реализации в торговой сети, об условиях воспитания и обучения, о санитарно-противоэпидемических мероприятиях», - сообщает пресс-служба ведомства.
Всем обратившимся на «горячую линию» специалисты Управления дали консультации и разъяснения.
«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу - с 9:00 до 16:00, перерыв на обед - с 12:00 до 13:00. С любого телефона звонок на номер 8-800-350-26-86 бесплатный.
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2017-07-14 06:47:08