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Коршуновский ГОК увеличил объемы производства в первом полугодии

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Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») по итогам первого полугодия 2017 года нарастил выпуск железорудного концентрата на 5%. За шесть месяцев произведено 1,4 млн тонн концентрата. Это на 66 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча руды превысила 4 млн тонн, из них 1,9 млн тонн - в Коршуновском карьере и 2,2 млн тонн - на Рудногорском руднике. Объем добычи находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Практически вся продукция была отгружена на Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел»).

«Увеличение производства железорудного концентрата при сохранении объемов добычи было достигнуто за счет использования складских запасов руды», - сообщает пресс-служба предприятия.

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2017-07-14 07:59:19




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