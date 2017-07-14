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Движение транспорта на ул. Старокузьмихинской в Иркутске будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта на пересечении Кузьмихинского 1-го переулка и ул. Старокузьмихинской (ул. Майская, 1а) будет ограничено с 15 по 16 июля.

На участке будет производиться асфальтирование дороги после работ по ремонту кабельной сети.

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2017-07-14 08:15:05




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