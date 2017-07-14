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В Иркутской области внедряют систему электронного общественного контроля «Наша природа»

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Москва. Сибирские новости - Граждане России получат действенный инструмент борьбы с несанкционированными свалками. Министерство природных ресурсов и экологии РФ пока в тестовом режиме вводит в эксплуатацию систему электронного общественного контроля «Наша природа». Информационная система прошла регистрацию в минкомсвязи России. Она уже внедряется в Иркутской области. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава минприроды РФ Сергей Донской.

Говоря о том, как это будет работать, министр пояснил, что это система участия граждан в раскрытии правонарушений в сфере экологии через их фотофиксацию с помощью разработанного минприроды России мобильного приложения и интернет-портала. Администрирует ее Росприроднадзор, а региональные и муниципальные органы власти должны реагировать на фото-свидетельства нарушений и сообщения граждан, поступающие в систему.

Система предполагает прозрачную процедуру приема заявки и работы над ней вплоть до устранения нарушения. Фактически и заявитель, и любой другой гражданин может видеть, насколько эффективно органы власти принимают предусмотренные законом меры для ликвидации свалок и привлечения нарушителей к ответственности. «Сегодня существует общественный запрос на подобные изменения законодательства, мы считаем их своевременными», - добавил С. Донской.

В дальнейшем, по его словам, до конца текущего года география проекта будет расширена еще на восемь пилотных регионов - Ленинградскую, Ярославскую, Курганскую, Волгоградскую области, Республики Саха (Якутия), Чувашию, Бурятию и Ставропольский край. До 2020 года действие системы планируется распространить на всю территорию страны. «Тем самым в России создается эффективная система общественного экологического контроля с использованием современных средств связи и IT-технологий», - отмечает С. Донской.

Работа новой системы предусматривает интеграцию со всеми уже действующими в целом ряде регионов аналогичными информационными ресурсами, в том числе системой ОНФ «Генеральная уборка».

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2017-07-14 08:19:06




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