За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара
Иркутск. Сибирские новости - В четверг 13 июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара на общей площади 17 га в Качугском районе. Еще два пожара в Качугском районе локализованы на площади 28,5 га. Действующих пожарах на землях лесного фонда в регионе нет. На землях ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе действует пожар на площади 5 га. Еще один пожар в заповеднике продолжает находиться в локализованном состоянии, его площадь 1 тыс. га. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров на утро 14 июля нет.
Для обнаружения и тушения лесных пожаров 13 июля было задействовано 76 человек, в том числе 75 пожарных-десантников. Один вертолет Ми-8 проводил авиамониторинг и переброску сил и средств на территории Байкало-Ленского заповедника. Общий налет авиационной техники составил 2 часа 20 минут.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в Качугском, Усть-Удинском, Иркутском и Эхирит-Булагатском районах. IV класс - в Нукутском, Балаганском, Боханском и Ольхонском районах. III класс - в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Заларинском, Аларском, Черемховском, Ангарском, Шелеховском, Баяндаевском и Осинском районах.
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2017-07-14 08:30:08